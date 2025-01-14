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Українці віддають перевагу вступу до НАТО над членством в ЄС - опитування

Українці віддають перевагу вступу до НАТО над членством в ЄС - опитування

Київ • УНН

 • 20579 перегляди

За даними КМІС, 46% українців вважають вступ до НАТО головним пріоритетом, тоді як ЄС підтримують 22%. Протягом року зросла кількість тих, хто не підтримує членство в жодному союзі - з 12% до 22%.

Українці надають пріоритет вступу до НАТО перед ЄС, попри те, що підтримка цього вибору за останній рік дещо знизилася. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає УНН.

Деталі 

За даними дослідження, у грудні 2024 року 46% українців вважають вступ до НАТО головним зовнішньополітичним пріоритетом України. Водночас лише 22% респондентів віддають перевагу членству в Європейському Союзі. Попри те, що обидва союзи важливі для більшості громадян, пріоритетом залишається саме Північноатлантичний альянс, що зумовлено прагненням українців мати надійні гарантії безпеки на тлі триваючої війни.

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"Доцільно також звернути увагу, що за останній рік стало більше тих, хто говорить, що не треба мати за пріоритет членство в жодному союзі (12% у жовтні 2023 року і 22% у грудні 2024 року). Водночас стало менше тих, хто говорить про членство в НАТО (54% раніше і 46% зараз) (для ЄС показники майже не змінилися)",—йдеться у повідомленні.

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Доповнення

У цій публікації використовувались дані трьох опитувань КМІС за 2024 рік (усі – проведені методом телефонних інтерв’ю і репрезентують доросле населення підконтрольних Уряду України територій) для ілюстрації, що ставлення українців до ЄС і НАТО має різні виміри.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що 69% українців підтримують вступ до ЄС, що на 14% більше ніж у лютому 2022 року. Найбільша підтримка серед молоді та жителів західних і центральних областей.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
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