Украинцы предпочитают вступление в НАТО членству в ЕС - опрос

Украинцы отдают приоритет вступлению в НАТО перед ЕС, несмотря на то, что поддержка этого выбора за последний год несколько снизилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

По данным исследования, в декабре 2024 года 46% украинцев считают вступление в НАТО главным внешнеполитическим приоритетом Украины. В то же время только 22% респондентов отдают предпочтение членству в Европейском Союзе. Несмотря на то, что оба союза важны для большинства граждан, приоритетом остается именно Североатлантический альянс, что обусловлено стремлением украинцев иметь надежные гарантии безопасности на фоне продолжающейся войны.

«Целесообразно также обратить внимание, что за последний год стало больше тех, кто говорит, что не надо иметь приоритетом членство ни в одном союзе (12% в октябре 2023 года и 22% в декабре 2024 года). В то же время стало меньше тех, кто говорит о членстве в НАТО (54% ранее и 46% сейчас) (для ЕС показатели почти не изменились)», - говорится в сообщении.

Дополнение

В этой публикации использовались данные трех опросов КМИС за 2024 год (все - проведены методом телефонных интервью и представляют взрослое население подконтрольных Правительству Украины территорий) для иллюстрации, что отношение украинцев к ЕС и НАТО имеет разные измерения.

Напомним

Ранее УНН писал, что 69% украинцев поддерживают вступление в ЕС, что на 14% больше чем в феврале 2022 года. Наибольшая поддержка среди молодежи и жителей западных и центральных областей.