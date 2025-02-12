Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

ukenru
Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 18165 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 95259 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 101151 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 103194 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 104787 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 104232 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 121778 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 127690 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 124964 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 123353 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

12 февраля, 03:08 • 109700 просмотра
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 109356 просмотра
Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

12 февраля, 06:00 • 44771 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 106241 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 101994 просмотра
публикации
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 136204 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 137536 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 147942 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 178206 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 200393 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 101994 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 106241 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 112507 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 122869 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 127392 просмотра
Актуальное
Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

Киев  •  УНН

 • 14249 просмотра

Read in English

69% украинцев считают, что приостановление финансирования USAID будет иметь негативные последствия для страны. При этом 59% видят в этом элемент справедливости из-за неэффективности некоторых проектов.

22% респондентов считают, что приостановление финансирования будет иметь значительное негативное влияние на развитие страны, поскольку проекты USAID в значительной степени способствовали прогрессу Украины. В то время как 12% считают, что последствия для Украины будут минимальными. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН

Детали 

Опрос среди взрослых граждан Украины, который проводился на территории, контролируемой правительством, показал разделенное восприятие приостановления финансирования со стороны USAID. Согласно результатам, только треть респондентов разделяют крайние позиции по этому вопросу.

Так, например, 22% опрошенных говорят о значительном негативном влиянии, поскольку проекты делали существенный вклад в развитие Украины. 

12% респондентов разделяют мнение, что особо последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами. 

Впрочем, 47%, считают, что приостановление финансирования повлечет определенное негативное влияние, но считают это частью справедливого наказания для тех, кто занимался ненужной деятельностью.

19% украинцев не имеют своего мнения по этому вопросу.

Таким образом, восприятие приостановления финансирования USAID двояко воспринимается украинцами. С одной стороны, 69% признают, что приостановление финансирования будет иметь некоторые или значительные негативные последствия для Украины. С другой стороны, 59% видят в этом элемент справедливости, поскольку некоторые проекты «проедали деньги или занимались ненужными делами

- говорится в отчете.

Дополнение 

Опрос проводился со взрослыми в возрасте 18 лет и старше, гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины.

Статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Украинцы предпочитают вступление в НАТО членству в ЕС - опрос14.01.25, 14:55 • 20323 просмотра

 

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
agentstvo-ssha-po-mezhdunarodnomu-razvitiyuАгентство США по международному развитию
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы