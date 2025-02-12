Отношение украинцев к приостановке финансирования проектов USAID - опрос

22% респондентов считают, что приостановление финансирования будет иметь значительное негативное влияние на развитие страны, поскольку проекты USAID в значительной степени способствовали прогрессу Украины. В то время как 12% считают, что последствия для Украины будут минимальными.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

Детали

Опрос среди взрослых граждан Украины, который проводился на территории, контролируемой правительством, показал разделенное восприятие приостановления финансирования со стороны USAID. Согласно результатам, только треть респондентов разделяют крайние позиции по этому вопросу.

Так, например, 22% опрошенных говорят о значительном негативном влиянии, поскольку проекты делали существенный вклад в развитие Украины.

12% респондентов разделяют мнение, что особо последствий для Украины не будет, поскольку проекты преимущественно проедали деньги или занимались ненужным делами.

Впрочем, 47%, считают, что приостановление финансирования повлечет определенное негативное влияние, но считают это частью справедливого наказания для тех, кто занимался ненужной деятельностью.

19% украинцев не имеют своего мнения по этому вопросу.

Таким образом, восприятие приостановления финансирования USAID двояко воспринимается украинцами. С одной стороны, 69% признают, что приостановление финансирования будет иметь некоторые или значительные негативные последствия для Украины. С другой стороны, 59% видят в этом элемент справедливости, поскольку некоторые проекты «проедали деньги или занимались ненужными делами