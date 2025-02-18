СМИ: 10% сотрудников NASA были уволены

На волне увольнений тысяч федеральных служащих, источники в NASA сообщили ABC News, что 10% сотрудников были уволены, передает УНН.

"NASA соблюдает указания и указания... На данный момент преждевременно обсуждать последствия для нашего агентства", — говорится в заявлении.

ЦРУ предлагает сотрудникам компенсационные увольнения - Bloomberg

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Федеральный судья США отменил запрещающий приказ по "отложенной отставке" госслужащих по плану Трампа. Решение создает неопределенность для работников, которым теперь нужно решить о сохранении должностей без гарантий.