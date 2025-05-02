Трамп грозит отменить налоговые льготы для Гарвардского университета
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерении лишить Гарвардский университет статуса освобождения от уплаты налогов. Университет судится с администрацией Трампа из-за заморозки грантов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация отменит Гарвардскому университету статус освобождения от уплаты налогов. Этим он подтвердил свою ранее озвученную угрозу "разобраться" с элитными университетами страны. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Мы собираемся лишить Гарвард статуса освобождения от уплаты налогов. Они этого заслуживают
Детали
Университет ответил, что "было бы незаконным злоупотреблением налоговым кодексом США, квалифицирующимся как преступление для президента, вице-президента или любого сотрудника Белого дома - обратиться в Налоговую службу с просьбой провести расследование или аудит определенного лица или организации".
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Гарвард уже судится с администрацией Трампа из-за объявления в прошлом месяце о том, что правительство замораживает федеральные гранты университета Лиги плюща на сумму 2,2 миллиарда долларов, преимущественно для финансирования медицинских и других научных исследований.
Напомним
Ранее, 15 апреля, Трамп заявил, что, по его мнению, Гарвард должен "потерять свой статус освобождения от уплаты налогов и облагаться налогом как политическая структура, если он будет продолжать продвигать политическую, идеологическую и вдохновленную терроризмом "болезнь".