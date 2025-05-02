Трамп погрожує скасувати податкові пільги для Гарвардського університету

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація скасує Гарвардському університету статус звільнення від сплати податків. Цим він підтвердив свою раніше озвучену погрозу "розібратися" з елітними університетами країни. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ми збираємося позбавити Гарвард статусу звільнення від сплати податків. Вони цього заслуговують – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social, не вдаючись до подробиць.

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Університет відповів, що "було б незаконним зловживанням податковим кодексом США, що кваліфікується як злочин для президента, віце-президента або будь-якого співробітника Білого дому - звернутися до Податкової служби з проханням провести розслідування або аудит певної особи чи організації".

Гарвард може втратити іноземних студентів через вимоги адміністрації Трампа

Гарвард вже судиться з адміністрацією Трампа через оголошення минулого місяця про те, що уряд заморожує федеральні гранти університету Ліги плюща на суму 2,2 мільярда доларів, переважно для фінансування медичних та інших наукових досліджень.

Нагадаємо

Раніше, 15 квітня, Трамп заявив, що, на його думку, Гарвард має "втратити свій статус звільнення від сплати податків і оподатковуватися як політична структура, якщо він продовжуватиме просувати політичну, ідеологічну та натхненну тероризмом "хворобу".