"Это фейк": Трамп отреагировал на опросы СМИ о его рейтинге
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что опросы СМИ относительно его рейтинга являются ложными. По его словам, его администрация работает «лучше, чем когда-либо».
Президент США Дональд Трамп заявил, что опросы американских СМИ относительно его (Трампа – ред.) рейтинга являются "фейковыми". Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.
Детали
По словам Трампа, его нынешняя администрация работает "лучше, чем когда-либо". В то же время, он не уточнил, какие публикации по его рейтингу возмутили его.
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Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде
Напомним
По данным опроса Washington Post, рейтинг президента США Дональда Трампа падает, среди граждан страны начал стремительно падать из-за его политических решений. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев удовлетворены действиями Трампа. 55% опрошенных вообще не одобряют его деятельность, а 44% респондентов "сильно не одобряют" работу президента США.
В то же время, как пишет The New York Times, рейтинг одобрения Трампа упал примерно до 45% с 52% через неделю после его вступления в должность. А вот по данным Reuters, рейтинг Трампа упал до отметки в 42%.