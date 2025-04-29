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"Это фейк": Трамп отреагировал на опросы СМИ о его рейтинге

Киев • УНН

 • 3072 просмотра

Дональд Трамп заявил, что опросы СМИ относительно его рейтинга являются ложными. По его словам, его администрация работает «лучше, чем когда-либо».

"Это фейк": Трамп отреагировал на опросы СМИ о его рейтинге

Президент США Дональд Трамп заявил, что опросы американских СМИ относительно его (Трампа – ред.) рейтинга являются "фейковыми". Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, его нынешняя администрация работает "лучше, чем когда-либо". В то же время, он не уточнил, какие публикации по его рейтингу возмутили его.

Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем29.04.25, 10:23 • 35370 просмотров

Опросы лживых СМИ, как и сами эти фейковые новости, являются фейком! Мы прекрасно справляемся, лучше, чем когда-либо прежде

– написал Трамп.

Напомним

По данным опроса Washington Post, рейтинг президента США Дональда Трампа падает, среди граждан страны начал стремительно падать из-за его политических решений. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев удовлетворены действиями Трампа. 55% опрошенных вообще не одобряют его деятельность, а 44% респондентов "сильно не одобряют" работу президента США.

В то же время, как пишет The New York Times, рейтинг одобрения Трампа упал примерно до 45% с 52% через неделю после его вступления в должность. А вот по данным Reuters, рейтинг Трампа упал до отметки в 42%.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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