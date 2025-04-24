Рейтинг схвалення Трампа невпинно падає - NYT розрахувало середні показники опитувань

Рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа неухильно падав протягом його перших трьох місяців на посаді, згідно із середніми показниками опитувань, які зібрало The New York Times, пише УНН.

Деталі

Рейтинг схвалення Трампа впав приблизно до 45 відсотків з 52 відсотків через тиждень після його вступу на посаду. Згідно з опитуваннями, зараз близько половини країни не схвалюють його діяльність, пише видання.

Американські президенти зазвичай вступають на посаду з хвилею підтримки, яка згодом слабшає. Але схвалення Трампа падає трохи швидше, ніж у його попередників, зазначає видання.

Трамп розпочав свій термін із другим із найнижчих рейтингів схвалення для президента США в сучасній історії. Єдиним недавнім президентом США, який почав з найгіршого становища, був Трамп, коли він уперше обійняв посаду, вказує видання.

Середній показник опитувань, зібраний The New York Times, включає майже усі публічно опубліковані опитування, що відстежують рейтинг схвалення Трампа. Метою середнього показника опитувань є врівноваження упередженості окремих опитувань, які можуть відрізнятися за якістю та частотою, та спрощення відстеження змін громадської думки з часом.

Середній показник не розглядає безпосередньо причини зниження схвалення або те, чи воно спричинене конкретними діями, такими як запровадження мит, погрози союзникам чи коливання на ринках.

У середньому за всіма опитуваннями рейтинги Трампа продовжували падати після того, як він запровадив мита своїм указом. Хоча до та після оголошення мит було проведено мало високоякісних опитувань, більшість із них не показали суттєвого зниження після того, що Трамп назвав "Днем визволення" США, пише видання.

Поки що, як вказано, зарано повністю оцінити, як така подія сформувала громадську думку.

У свій другий термін Трамп прагнув змінити світову економіку, посилити боротьбу з імміграцією, скоротити федеральний уряд та перебудувати американські юридичні фірми та університети. Бліц є частиною стратегії "затоплення зони", розробленої помічниками та союзниками Трампа, щоб придушити будь-яку опозицію, пише видання.

Трамп виконує багато обіцянок, які він дав як кандидат, але навіть деякі прихильники висловили стурбованість деякими його діями, вказує видання. Зокрема, масштабне мито на десятки країн дратує союзників та противників. Торгова війна кинула світові економічні ринки в сум'яття, перш ніж Трамп призупинив мита на 90 днів, зіславшись на переговори з іншими країнами про нові торговельні угоди.

Опитування свідчать про невелике зниження його підтримки серед виборців-республіканців.

Більшість зниження схвалення відбулася через виборців, які вважають себе незалежними, згідно з опитуванням Університету Квінніпіак (Quinnipiac University). Його позиція у цьому вирішальному виборчому блоці у січні становила 41 відсоток схвалення та 46 відсотків несхвалення. У цьому опитуванні, проведеному в середині квітня, 58 відсотків незалежних опитаних заявили, що не схвалюють роботу президента США, тоді як схвалюють її лише 36 відсотків.

Соціологи досі не можуть повною мірою оцінити силу підтримки Трампа. У 2024 році передвиборні опитування недооцінили Трампа в середньому приблизно на 3 відсоткові пункти. Але навіть опитування, які найточніше оцінили його підтримку, такі як AtlasIntel, тепер показують чистий негативний рейтинг схвалення, зауважує видання.

Як вказує видання, Трамп розглядає свій другий термін як гучний успіх. Він хвалився значним скороченням нелегальних перетинів кордону, мільярдами доларів нових інвестицій у США, звільненням американців, ув'язнених за кордоном, та викоріненням ініціатив щодо різноманітності у державному та приватному секторах. Трамп також пообіцяв, що нові торговельні угоди, зокрема з Китаєм, не за горами. "Ми зароблятимемо гроші разом з усіма, і всі будуть щасливі", - заявив він журналістам біля Білого дому в середу.

Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня після його повернення на посаду Президента США