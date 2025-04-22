Рейтинг схвалення Трампа впав до найнижчого рівня після його повернення на посаду Президента США
Київ • УНН
Рейтинг схвалення Дональда Трампа впав до 42%, що є найнижчим показником після його повернення на посаду. Більшість американців не згодні з розширенням впливу президента.
Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів АмерикиДональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому. Американці демонструють занепокоєність спробами глави держави розширити свою владу. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
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Зазначається, що близько 42% респондентів шестиденного опитування, проведеного інститутом Ipsos, схвалювали роботу Дональда Трампа на посаді президента США. Це на один процент нижче, ніж було в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному трьома тижнями раніше. Дані опитування серед американців протягом кількох годин після інавгурації Трампа 20 січня складали 47%.
Початок терміну президентства Трампа приголомшив його політичних опонентів, оскільки він підписав десятки виконавчих указів, що розширюють його вплив як на урядові департаменти, так і на приватні установи, такі як університети та юридичні фірми
Водночас рейтинг схвалення Трампа залишається вищим, ніж рейтинги, які спостерігалися протягом більшої частини президентства його попередника-демократа Джо Байдена.
Також близько 83% респондентів заявили, що президент США повинен підкорятися рішенням федерального суду, навіть якщо він цього не хоче.
Як пише інформагенція, 57% опитаних не погодилися з твердженням, що "це нормально для президента США призупиняти фінансування університетів, якщо той не згоден з тим, як університет управляється".
Крім того, 66% респондентів заявили, що не вважають, що президент повинен контролювати головні культурні установи, такі як національні музеї та театри. Річ у тім, що у березні Трамп наказав Смітсонівському інституту усунути "неналежну" ідеологію.
Опитування Reuters/Ipsos показало, що з низки питань - від інфляції та імміграції до оподаткування та верховенства права - американці, які не схвалюють роботу Трампа, перевищують кількість тих, хто схвалює кожне питання в опитуванні.
Так, 46% не схвалювали роботу Трампа щодо імміграції, проте 45% респондентів - схвалювали. Похибка опитування становила близько 2 відсоткових пунктів.
Близько 59% респондентів - у тому числі третина республіканців - заявили, що Сполучені Штати Америки втрачають довіру на світовій арені.
За даними Reuters, три чверті респондентів (зокрема більшість республіканців - 53%) сказали, що Дональд Трамп не повинен балотуватися на третій термін у США, при тому, що Конституція США забороняє йому це робити.
Нагадаємо
Підтримка Трампа впала до найнижчого рівня після повернення на посаду – 43%. Причиною є обурення американців його тарифною політикою та витік інформації про удари по Ємену. Про це 03 квітня повідомила інформагенція Reuters.
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