Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня после его возвращения на пост Президента США

Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Американцы демонстрируют обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 42% респондентов шестидневного опроса, проведенного институтом Ipsos, одобряли работу Дональда Трампа на посту президента США. Это на один процент ниже, чем было в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее. Данные опроса среди американцев в течение нескольких часов после инаугурации Трампа 20 января составляли 47%.

Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы - говорится в заметке Reuters.

В то же время рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена.

Также около 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет.

Как пишет информагентство, 57% опрошенных не согласились с утверждением, что "это нормально для президента США приостанавливать финансирование университетов, если тот не согласен с тем, как университет управляется".

Кроме того, 66% респондентов заявили, что не считают, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Дело в том, что в марте Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "ненадлежащую" идеологию.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права - американцы, которые не одобряют работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.

Так, 46% не одобряли работу Трампа по иммиграции, однако 45% респондентов - одобряли. Погрешность опроса составила около 2 процентных пунктов.

Около 59% респондентов - в том числе треть республиканцев - заявили, что Соединенные Штаты Америки теряют доверие на мировой арене.

По данным Reuters, три четверти респондентов (в частности большинство республиканцев - 53%) сказали, что Дональд Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, при том, что Конституция США запрещает ему это делать.

Напомним

Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня после возвращения на должность – 43%. Причиной является возмущение американцев его тарифной политикой и утечка информации об ударах по Йемену. Об этом 03 апреля сообщило информагентство Reuters.

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