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Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня после его возвращения на пост Президента США

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 42%, что является самым низким показателем после его возвращения на пост. Большинство американцев не согласны с расширением влияния президента.

Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня после его возвращения на пост Президента США

Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом. Американцы демонстрируют обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 42% респондентов шестидневного опроса, проведенного институтом Ipsos, одобряли работу Дональда Трампа на посту президента США. Это на один процент ниже, чем было в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее. Данные опроса среди американцев в течение нескольких часов после инаугурации Трампа 20 января составляли 47%.

Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы

- говорится в заметке Reuters.

В то же время рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части президентства его предшественника-демократа Джо Байдена.

Также около 83% респондентов заявили, что президент США должен подчиняться решениям федерального суда, даже если он этого не хочет.

Как пишет информагентство, 57% опрошенных не согласились с утверждением, что "это нормально для президента США приостанавливать финансирование университетов, если тот не согласен с тем, как университет управляется".

Кроме того, 66% респондентов заявили, что не считают, что президент должен контролировать главные культурные учреждения, такие как национальные музеи и театры. Дело в том, что в марте Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "ненадлежащую" идеологию.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что по ряду вопросов - от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права - американцы, которые не одобряют работу Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.

Так, 46% не одобряли работу Трампа по иммиграции, однако 45% респондентов - одобряли. Погрешность опроса составила около 2 процентных пунктов.

Около 59% респондентов - в том числе треть республиканцев - заявили, что Соединенные Штаты Америки теряют доверие на мировой арене.

По данным Reuters, три четверти респондентов (в частности большинство республиканцев - 53%) сказали, что Дональд Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США, при том, что Конституция США запрещает ему это делать.

Напомним

Поддержка Трампа упала до самого низкого уровня после возвращения на должность – 43%. Причиной является возмущение американцев его тарифной политикой и утечка информации об ударах по Йемену. Об этом 03 апреля сообщило информагентство Reuters.

73% украинцев оценивают избрание Трампа президентом США как негативный фактор для Украины - опрос 01.04.25, 11:51 • 19345 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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