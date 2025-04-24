Рейтинг одобрения Трампа неуклонно падает - NYT рассчитало средние показатели опросов

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа неуклонно падал в течение его первых трех месяцев на посту, согласно средним показателям опросов, которые собрало The New York Times, пишет УНН.

Детали

Рейтинг одобрения Трампа упал примерно до 45 процентов с 52 процентов через неделю после его вступления в должность. Согласно опросам, сейчас около половины страны не одобряют его деятельность, пишет издание.

Американские президенты обычно вступают в должность с волной поддержки, которая впоследствии ослабевает. Но одобрение Трампа падает немного быстрее, чем у его предшественников, отмечает издание.

Трамп начал свой срок со вторым из самых низких рейтингов одобрения для президента США в современной истории. Единственным недавним президентом США, который начал с худшего положения, был Трамп, когда он впервые занял должность, указывает издание.

Средний показатель опросов, собранный The New York Times, включает почти все публично опубликованные опросы, отслеживающие рейтинг одобрения Трампа. Целью среднего показателя опросов является уравновешивание предвзятости отдельных опросов, которые могут отличаться по качеству и частоте, и упрощение отслеживания изменений общественного мнения со временем.

Средний показатель не рассматривает непосредственно причины снижения одобрения или то, вызвано ли оно конкретными действиями, такими как введение пошлин, угрозы союзникам или колебания на рынках.

В среднем по всем опросам рейтинги Трампа продолжали падать после того, как он ввел пошлины своим указом. Хотя до и после объявления пошлин было проведено мало высококачественных опросов, большинство из них не показали существенного снижения после того, что Трамп назвал "Днем освобождения" США, пишет издание.

Пока что, как указано, рано полностью оценить, как такое событие сформировало общественное мнение.

В свой второй срок Трамп стремился изменить мировую экономику, усилить борьбу с иммиграцией, сократить федеральное правительство и перестроить американские юридические фирмы и университеты. Блиц является частью стратегии "затопления зоны", разработанной помощниками и союзниками Трампа, чтобы подавить любую оппозицию, пишет издание.

Трамп выполняет много обещаний, которые он дал как кандидат, но даже некоторые сторонники выразили обеспокоенность некоторыми его действиями, указывает издание. В частности, масштабная пошлина на десятки стран раздражает союзников и противников. Торговая война бросила мировые экономические рынки в смятение, прежде чем Трамп приостановил пошлины на 90 дней, сославшись на переговоры с другими странами о новых торговых соглашениях.

Опросы свидетельствуют о небольшом снижении его поддержки среди избирателей-республиканцев.

Большинство снижения одобрения произошло из-за избирателей, которые считают себя независимыми, согласно опросу Университета Квиннипиак (Quinnipiac University). Его позиция в этом решающем избирательном блоке в январе составляла 41 процент одобрения и 46 процентов неодобрения. В этом опросе, проведенном в середине апреля, 58 процентов независимых опрошенных заявили, что не одобряют работу президента США, тогда как одобряют ее только 36 процентов.

Социологи до сих пор не могут в полной мере оценить силу поддержки Трампа. В 2024 году предвыборные опросы недооценили Трампа в среднем примерно на 3 процентных пункта. Но даже опросы, которые наиболее точно оценили его поддержку, такие как AtlasIntel, теперь показывают чистый отрицательный рейтинг одобрения, отмечает издание.

Как указывает издание, Трамп рассматривает свой второй срок как громкий успех. Он хвастался значительным сокращением нелегальных пересечений границы, миллиардами долларов новых инвестиций в США, освобождением американцев, заключенных за границей, и искоренением инициатив по разнообразию в государственном и частном секторах. Трамп также пообещал, что новые торговые соглашения, в частности с Китаем, не за горами. "Мы будем зарабатывать деньги вместе со всеми, и все будут счастливы", - заявил он журналистам возле Белого дома в среду.

Рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого уровня после его возвращения на пост Президента США