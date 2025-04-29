"Це фейк": Трамп відреагував на опитування ЗМІ про його рейтинг

Президент США Дональд Трамп заявив, що опитування американських ЗМІ щодо його (Трампа – ред.) рейтингу є "фейковими". Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає УНН.

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За словами Трампа, його нинішня адміністрація працює "краще, ніж будь-коли". Водночас, він не уточнив, які публікації стосовно його рейтингу обурили його.

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Опитування брехливих ЗМІ, як і самі ці фейкові новини, є фейком! Ми чудово справляємося, краще, ніж будь-коли раніше – написав Трамп.

Нагадаємо

За даними опитування Washington Post, рейтинг президента США Дональда Трампа падає серед громадян країни почав стрімко падати через його політичні рішення. Згідно результатів опитування, 39% дорослих американців задоволені діями Трампа. 55% опитаних взагалі не схвалюють його діяльність, а 44% респондентів "сильно не схвалюють" роботу президента США.

Водночас, як пише The New York Times, рейтинг схвалення Трампа впав приблизно до 45% з 52% через тиждень після його вступу на посаду. А ось за даними Reuters, рейтинг Трампа впав до позначки у 42%.