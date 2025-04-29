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Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Київ • УНН

 • 5920 перегляди

Дональд Трамп відзначив перші 100 днів другої каденції, запроваджуючи мита та заявляючи про прагнення миру в Україні. Наступні 100 днів будуть зосереджені на торговельних угодах.

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому

Президент Дональд Трамп відзначає перші сто днів своєї другої каденції, заявляючи про неймовірні успіхи як у внутрішній, так і зовнішній політиці. Чим запам'ятаються ці перші сто днів решті світу, зокрема і Україні, розбирався кореспондент УНН.

Топ-10 цитат Дональда Трампа

1. Про збільшення мит для інших країн: "Усі ці країни дзвонять і цілують мене в зад. Вони вмирають від бажання укласти угоду: "Будь ласка, будь ласка, сер, укласти угоду. Я зроблю все, сер". 

Митна політика Дональда Трампа стала своєрідною візитною карточкою його другої каденції. Вже зараз вона кардинально змінила всю систему міжнародних відносин та економічної взаємодії між цілими континентами. Чим це все закінчиться – покаже час, але як раніше вже точно не буде.

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2. Про Президента України Володимира Зеленського: ""Диктатор без виборів", у якого "немає карт"". 

Заявляючи про своє прагнення якнайшвидше припинити війну росії проти України, Трамп зайняв жорстку позицію саме по відношенню до українського лідера, намагаючись тиснути на нього. Таку стратегію Трамп аргументував тим, що Україна нібито слабка і має погоджуватися на виставлені ним умови.

3. Про російського диктатора володимира путіна "Можливо, він не хоче припиняти війну". 

Так чи інакше, а сувора реальність змусила навіть Трампа засумніватися в тому, що путін хоче завершення війни…

4. Реакція на черговий удар росіян по Києву: ВОЛОДИМИР, STOP!

Після ракетного обстрілу Києва росіянами 24 квітня у Трампа схоже таки здали нерви і він емоційно закликав путіна припинити обстріли. Втім, не схоже, що його послухалися…

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5. Про Україну: "Думаю, я рятую цю країну. Думаю, ця країна була б розчавлена дуже скоро. Це велика воєнна машина". 

Трамп активно застосовує російські наративи у своїй риториці щодо України. Він переконаний, що наша держава вже була б знищена, якби росія цього захотіла. Як тут не згадати про "Київ за три дні"…

6. Про війну росії проти України: "Україна і росія - це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною". 

Трамп намагається припинити війну росії проти України. Принаймні, в нього присутнє розуміння того, що ця війна може вийти далеко за межі нашої держави, адже апетити путіна не знають меж.

7. Про позицію України на переговорах: "Сьогодні я почув: "О, нас не запросили". Ну, ви мали три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду". 

Трамп одержимий думкою, що ніякої війни б не було, якби він був президентом у 2022 році. А шукаючи винних, він звинуватив нашу державу у небажанні домовлятися з росією.

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8. Про анексію Канади: "Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом". 

З перших днів своєї другої каденції Трамп активно піднімає тему приєднання Канади до Сполучених Штатів і заявляє, що в їх складі на цю країну чекає достаток і, головне, жодних мит.

9. Про придбання Гренландії: "І ми повинні його мати. Мені неприємно про це говорити, але нам доведеться його мати". 

Трамп також захопився ідеєю придбати у Данії Гренландію. Ця ініціатива не лише серйозно зіпсувала відносини між США і Данією, але й суттєво вплинула на відносини США з іншими партнерами.

10. Про Європейський Союз: "Євросоюз був створений, щоб обдурити США".

Трамп ще в першу каденцію наголошував, що Європа має більше вкладатися у свою оборону. На його думку, ЄС просто використовує США і не бажає самостійно вкладатися у свій розвиток. Така політика змусила лідерів ЄС переглянутися свою економічну і безпекову стратегію, адже США дали чітко зрозуміти, що віддаляються від європейських партнерів.

Якими будуть наступні 100 днів Трампа

Цього тижня президент Дональд Трамп та його адміністрація підкреслять досягнення його перших 100 днів на посаді, одночасно дивлячись у майбутнє, зосереджуючись на торговельних угодах та мирних переговорах, повідомили представники Білого дому.

Після низки змін, які приголомшили як союзників, так супротивників США, один посадовець Білого дому на правах анонімності заявив у коментарі для Reuters, що Трамп має приготовані "торпеди", але не пояснив, які саме.

З моменту вступу на посаду 20 січня Трамп запровадив масштабні зміни в широкому спектрі пріоритетів внутрішньої та зовнішньої політики США. Він перевернув світовий економічний порядок за допомогою мит, скоротив федеральний уряд за допомогою скорочень робочих місць та покінчив з програмами різноманітності в державному та приватному секторах.

Суди загальмували деякі дії Трампа, що викликало критику з боку його союзників та докори Білого дому щодо того, що ці судді перешкоджають волі глави виконавчої гілки влади та людей, які його обрали.

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Хоча Трамп продовжуватиме вести війну із судами та урядовою бюрократією, яку його команда вважає занадто роздутою та такою, що не відповідає його світогляду, інший посадовець заявив Reuters, що протягом наступних 100 днів він більше зосередиться на торговельних угодах та мирних переговорах.

Цього року президент розпочав тотальну торговельну війну з численними країнами, перш ніж значною мірою призупинити взаємні мита, щоб дозволити переговори з окремими країнами. Його адміністрація сподівається досягти угод протягом 90 днів.

Експерти переконані, що це вкрай малоймовірно, зазначаючи, що Трамп ще не уклав жодної угоди. Його риторика щодо переговорів, особливо з Китаєм, лишається доволі агресивною і не сприяє налагодженню нових відносин у конструктивному руслі.

Наступного місяця президент здійснить тривалу поїздку за кордон, відвідавши Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати, і продовжить наполягати на мирі у війні росії проти України. Трамп обіцяв вирішити цей конфлікт у "перший день", але миру так і не вдалося досягти. При цьому Трамп нарешті визнав, що путін, можливо, не бажає завершення війни. Можливо, це призведе до формування в очільника Білого дому більш конструктивної стратегії по відношенню до України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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