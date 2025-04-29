Первые сто дней президентства Трампа: чем запомнились и чего ждать в будущем

Президент Дональд Трамп отмечает первые сто дней своей второй каденции, заявляя о невероятных успехах как во внутренней, так и во внешней политике. Чем запомнятся эти первые сто дней остальному миру, в том числе и Украине, разбирался корреспондент УНН.

Топ-10 цитат Дональда Трампа

1. Об увеличении пошлин для других стран: "Все эти страны звонят и целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, сэр".

Таможенная политика Дональда Трампа стала своеобразной визитной карточкой его второй каденции. Уже сейчас она кардинально изменила всю систему международных отношений и экономического взаимодействия между целыми континентами. Чем это все закончится – покажет время, но как раньше уже точно не будет.

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2. О Президенте Украины Владимире Зеленском: ""Диктатор без выборов", у которого "нет карт"".

Заявляя о своем стремлении как можно быстрее прекратить войну россии против Украины, Трамп занял жесткую позицию именно по отношению к украинскому лидеру, пытаясь давить на него. Такую стратегию Трамп аргументировал тем, что Украина якобы слаба и должна соглашаться на выставленные им условия.

3. О российском диктаторе владимире путине "Возможно, он не хочет прекращать войну".

Так или иначе, а суровая реальность заставила даже Трампа усомниться в том, что путин хочет завершения войны…

4. Реакция на очередной удар россиян по Киеву: ВЛАДИМИР, STOP!

После ракетного обстрела Киева россиянами 24 апреля у Трампа похоже таки сдали нервы и он эмоционально призвал путина прекратить обстрелы. Впрочем, не похоже, что его послушались…

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5. Об Украине: "Думаю, я спасаю эту страну. Думаю, эта страна была бы раздавлена очень скоро. Это большая военная машина".

Трамп активно применяет российские нарративы в своей риторике в отношении Украины. Он убежден, что наше государство уже было бы уничтожено, если бы россия этого захотела. Как тут не вспомнить о "Киеве за три дня"…

6. О войне россии против Украины: "Украина и россия - это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной".

Трамп пытается прекратить войну россии против Украины. По крайней мере, у него присутствует понимание того, что эта война может выйти далеко за пределы нашего государства, ведь аппетиты путина не знают границ.

7. О позиции Украины на переговорах: "Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили". Ну, у вас было три года. Вам не следовало этого начинать. Вы могли заключить сделку".

Трамп одержим мыслью, что никакой войны бы не было, если бы он был президентом в 2022 году. А ища виновных, он обвинил наше государство в нежелании договариваться с россией.

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8. Об аннексии Канады: "Канада должна стать нашим заветным 51-м штатом".

С первых дней своей второй каденции Трамп активно поднимает тему присоединения Канады к Соединенным Штатам и заявляет, что в их составе эту страну ждет достаток и, главное, никаких пошлин.

9. О приобретении Гренландии: "И мы должны его иметь. Мне неприятно об этом говорить, но нам придется его иметь".

Трамп также увлекся идеей приобрести у Дании Гренландию. Эта инициатива не только серьезно испортила отношения между США и Данией, но и существенно повлияла на отношения США с другими партнерами.

10. О Европейском Союзе: "Евросоюз был создан, чтобы обмануть США".

Трамп еще в первую каденцию подчеркивал, что Европа должна больше вкладываться в свою оборону. По его мнению, ЕС просто использует США и не желает самостоятельно вкладываться в свое развитие. Такая политика заставила лидеров ЕС пересмотреть свою экономическую и политику безопасности, ведь США дали четко понять, что отдаляются от европейских партнеров.

Какими будут следующие 100 дней Трампа

На этой неделе президент Дональд Трамп и его администрация подчеркнут достижения его первых 100 дней на посту, одновременно глядя в будущее, сосредотачиваясь на торговых соглашениях и мирных переговорах, сообщили представители Белого дома.

После ряда изменений, которые ошеломили как союзников, так и противников США, один чиновник Белого дома на правах анонимности заявил в комментарии для Reuters, что у Трампа есть приготовленные "торпеды", но не объяснил, какие именно.

С момента вступления в должность 20 января Трамп ввел масштабные изменения в широком спектре приоритетов внутренней и внешней политики США. Он перевернул мировой экономический порядок с помощью пошлин, сократил федеральное правительство с помощью сокращений рабочих мест и покончил с программами разнообразия в государственном и частном секторах.

Суды затормозили некоторые действия Трампа, что вызвало критику со стороны его союзников и упреки Белого дома относительно того, что эти судьи препятствуют воле главы исполнительной ветви власти и людей, которые его избрали.

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Хотя Трамп будет продолжать вести войну с судами и правительственной бюрократией, которую его команда считает слишком раздутой и не отвечающей его мировоззрению, другой чиновник заявил Reuters, что в течение следующих 100 дней он больше сосредоточится на торговых соглашениях и мирных переговорах.

В этом году президент начал тотальную торговую войну с многочисленными странами, прежде чем в значительной степени приостановить взаимные пошлины, чтобы разрешить переговоры с отдельными странами. Его администрация надеется достичь соглашений в течение 90 дней.

Эксперты убеждены, что это крайне маловероятно, отмечая, что Трамп еще не заключил ни одного соглашения. Его риторика относительно переговоров, особенно с Китаем, остается достаточно агрессивной и не способствует налаживанию новых отношений в конструктивном русле.

В следующем месяце президент совершит длительную поездку за границу, посетив Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, и продолжит настаивать на мире в войне россии против Украины. Трамп обещал разрешить этот конфликт в "первый день", но мира так и не удалось достичь. При этом Трамп наконец признал, что путин, возможно, не желает завершения войны. Возможно, это приведет к формированию у главы Белого дома более конструктивной стратегии по отношению к Украине.