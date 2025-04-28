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"Первый проблеск надежды": Салливан прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в соборе святого Петра

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Джейк Салливан заявил, что встреча Трампа и Зеленского дала ему надежду по поводу войны в Украине. Трамп отметил, что Зеленский стал «спокойнее» и хочет заключить соглашение.

"Первый проблеск надежды": Салливан прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в соборе святого Петра

Бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавняя встреча главы Белого дома Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским дала ему "первый проблеск надежды за последнее время" относительно прекращения агрессивной войны россии против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Это дает мне первый проблеск надежды, который у меня появился за последнее время, потому что я видел, как президент Трамп предоставил владимиру путину признание Крыма, который россия незаконно оккупировала и аннексировала

- ответил Салливан в интервью ABC News

Экс-советник Байдена отвечал на вопрос о встрече Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра во время похорон Папы Франциска.

Салливан также напомнил, что даже Китай не признал Крым частью россии, а президент Трамп говорит россиянам, что может сделать это.

Кроме того, добавил Салливан, Трамп дал путину обещание, что Украина не будет частью НАТО, а россия сохранит за собой захваченные территории.

Напомним

Трамп и Зеленский встретились в субботу в Риме перед похоронами Папы Римского Франциска, который умер на прошлой неделе.

Хорошая встреча. Мы много обсудили с глазу на глаз. Надеюсь на результаты по всему, что мы обсудили

Со своей стороны, Трамп, отвечая на вопрос об изменении отношения к Зеленскому после их конфликта в Белом доме, Трамп ответил, что Президент Украины стал "более спокойным".

Я вижу его более спокойным, я думаю, что он понимает картину, я думаю, что он хочет заключить сделку

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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