"Первый проблеск надежды": Салливан прокомментировал встречу Трампа и Зеленского в соборе святого Петра

Бывший советник экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что недавняя встреча главы Белого дома Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским дала ему "первый проблеск надежды за последнее время" относительно прекращения агрессивной войны россии против Украины.

Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Это дает мне первый проблеск надежды, который у меня появился за последнее время, потому что я видел, как президент Трамп предоставил владимиру путину признание Крыма, который россия незаконно оккупировала и аннексировала

Экс-советник Байдена отвечал на вопрос о встрече Трампа и Зеленского в соборе Святого Петра во время похорон Папы Франциска.

Салливан также напомнил, что даже Китай не признал Крым частью россии, а президент Трамп говорит россиянам, что может сделать это.

Кроме того, добавил Салливан, Трамп дал путину обещание, что Украина не будет частью НАТО, а россия сохранит за собой захваченные территории.

Трамп и Зеленский встретились в субботу в Риме перед похоронами Папы Римского Франциска, который умер на прошлой неделе.

Хорошая встреча. Мы много обсудили с глазу на глаз. Надеюсь на результаты по всему, что мы обсудили