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"Перший проблиск надії": Салліван прокоментував зустріч Трампа і Зеленського у соборі святого Петра

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Джейк Салліван заявив, що зустріч Трампа і Зеленського дала йому надію щодо війни в Україні. Трамп зазначив, що Зеленський став «спокійнішим» і хоче укласти угоду.

"Перший проблиск надії": Салліван прокоментував зустріч Трампа і Зеленського у соборі святого Петра

Колишній радник експрезидента Сполучених Штатів Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що нещодавня зустріч очільника Білого дому Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським дала йому "перший проблиск надії за останній час" щодо припинення агресивної війни росії проти України.

Про це пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Це дає мені перший проблиск надії, який у мене з'явився за останній час, тому що я бачив, як президент Трамп надав володимиру путіну визнання Криму, який росія незаконно окупувала і анексувала

- відповів Салліван в інтерв’ю ABC News

Ексрадник Байдена відповідав на питання, щодо зустрічі Трампа і Зеленського в соборі Святого Петра під час похорон Папи Франциска.

Салліван також нагадав, що навіть Китай не визнав Крим частиною росії, а президент Трамп каже росіянам, що може зробити це.

Крім того, додав Салліван, Трамп дав путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, а росія збереже за собою захоплені території.

Нагадаємо

Трамп і Зеленський зустрілися в суботу в Римі перед похоронами Папи Римського Франциска, який помер минулого тижня.

Хороша зустріч. Ми багато обговорили віч-на-віч. Сподіваюся на результати по всьому, що ми обговорили

Зі свого боку, Трамп, відповідаючи на запитання про зміну ставлення до Зеленського після їхнього конфлікту в Білому домі, Трамп відповів, що Президент України став "спокійнішим".

Я бачу його спокійнішим, я думаю, що він розуміє картину, я думаю, що він хоче укласти угоду

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Дональд Трамп
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