США стикаються з труднощами у фінансуванні безпеки в Європі через свій величезний державний борг - радник Трампа
Київ • УНН
Радник з нацбезпеки Волц заявив, що США більше не можуть субсидувати європейську безпеку через великий борг. Допомога Україні має надаватися під керівництвом Європи.
Радник з національної безпеки Майк Волц у інтерв'ю New York Post заявив, що адміністрація Трампа буде "вимогливою на кожному рівні" питання підтримки Європи, передає УНН.
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США складно підтримувати витрати союзників по НАТО, а Європа має забезпечити керівництво питаннями оборони України. Про це радник з національної безпеки США Майк Волц зазначив у інтерв'ю New York Post.
Зокрема Волц визнав, що Сполучені Штати мають величезний борг на трильйони доларів.
Сполучені Штати, маючи борг у 33 трильйони доларів, буквально більше не можуть дозволити собі субсидіювати європейську безпеку - і ми повинні робити різницю між нашими східноєвропейськими союзниками, такими як Польща, Естонія, Латвія, Литва та інші.
Також радник Трампа додав, допомога Україні в майбутньому має бути пов'язана із зусиллями Європи.
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Ми чітко дали зрозуміти, що допомога Україні в майбутньому має надаватися під керівництвом Європи. І це просто фундаментальний результат цих переговорів
Радник з питань національної безпеки повторив заклики президента США до того, щоб члени НАТО збільшили свої оборонні бюджети щонайменше до 5% ВВП. Волц зауважив, що мало хто був готовий досягти "мінімального" рівня у 2% у першій адміністрації президента Трампа.
Ми повинні зробити крок назад і згадати, що 11 років тому НАТО — як група, всі його члени — зобов'язалися досягти 2%. Це був абсолютний мінімум у 2014 році
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що США не планують згортати участь в НАТО. Триває робота над тим, щоб зробити Україну більш сумісною з Альянсом, зокрема через розбудову ЗСУ.
Дональд Трамп розчарований Майклом Волцом через додавання головного редактора The Atlantic до секретного чату Signal. Волца називають "ідіотом" в Білому домі після витоку.