"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 21556 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 36346 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 78749 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 60454 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 58529 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 45921 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 92774 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70656 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 47721 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams

Киев • УНН

 • 430 просмотра

В США задержан военный, который пытался передать России конфиденциальную информацию о танке M1A2 Abrams. 22-летний Тейлор Адам Ли имел допуск к информации уровня "совершенно секретно".

Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams

В Соединенных Штатах Америки задержали военного, передавшего РФ секретную информацию о танке Abrams. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США.

Детали

Отмечается, что солдат с базы Форт-Блисс был арестован в городе Эль-Пасо (штат Техас).

Согласно заявлению о возбуждении уголовного дела, обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне, касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны

- рассказал помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

Согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

В июне 2025 года Ли якобы передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащую экспортному контролю, и предложил помощь Российской Федерации, заявив: "США недовольны моими попытками разоблачить их слабые места", и добавил: "На данный момент я даже добровольно буду помогать Российской Федерации

- говорится в сообщении.

Следователи предъявили Ли уголовные обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию, касающуюся национальной обороны, и в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.

Напомним

В мае ФБР приняло решение о закрытии внутреннего надзорного офиса, который был создан в 2020 году для выявления и уменьшения риска злоупотреблений в сфере надзора за национальной безопасностью.

Подозрения в российском шпионаже: комиссия ЕС уволила переводчика, которого ранее привлекали для общения с Зеленским10.07.25, 18:33 • 3507 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
M1 Abrams
Техас
Соединённые Штаты