Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams
Киев • УНН
В США задержан военный, который пытался передать России конфиденциальную информацию о танке M1A2 Abrams. 22-летний Тейлор Адам Ли имел допуск к информации уровня "совершенно секретно".
Детали
Отмечается, что солдат с базы Форт-Блисс был арестован в городе Эль-Пасо (штат Техас).
Согласно заявлению о возбуждении уголовного дела, обвиняемый пытался передать России конфиденциальную информацию, имеющую отношение к национальной обороне, касающуюся эксплуатации M1A2 Abrams, основного боевого танка нашей страны
Согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.
В июне 2025 года Ли якобы передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащую экспортному контролю, и предложил помощь Российской Федерации, заявив: "США недовольны моими попытками разоблачить их слабые места", и добавил: "На данный момент я даже добровольно буду помогать Российской Федерации
Следователи предъявили Ли уголовные обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию, касающуюся национальной обороны, и в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.
Напомним
В мае ФБР приняло решение о закрытии внутреннего надзорного офиса, который был создан в 2020 году для выявления и уменьшения риска злоупотреблений в сфере надзора за национальной безопасностью.
