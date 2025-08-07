Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams

В Соединенных Штатах Америки задержали военного, передавшего РФ секретную информацию о танке Abrams. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Министерства юстиции США.

Отмечается, что солдат с базы Форт-Блисс был арестован в городе Эль-Пасо (штат Техас).

Согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

В июне 2025 года Ли якобы передал онлайн техническую информацию о танке M1A2 Abrams, подлежащую экспортному контролю, и предложил помощь Российской Федерации, заявив: "США недовольны моими попытками разоблачить их слабые места", и добавил: "На данный момент я даже добровольно буду помогать Российской Федерации