Британська МІ6 вербуватиме шпигунів у росії через мережу даркнет - ЗМІ

Британська спецслужба MI6 запускає власний спеціалізований портал у даркнеті в надії залучити нових шпигунів онлайн, зокрема з росії. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Міністерство закордонних справ заявило, що платформа безпечного обміну повідомленнями Silent Courier має на меті зміцнити національну безпеку, полегшивши вербування розвідувального агентства. Потенційні агенти в росії та в усьому світі будуть мішенню для Великої Британії.

Очікується, що цю заяву підтвердить у своїй промові в Стамбулі колишній керівник MI6 сер Річард Мур у п'ятницю вранці. Пізніше цього місяця сер Річард має передати посаду Блезу Метревелі.

Напередодні п'ятничного оголошення про новий спеціалізований портал міністр закордонних справ Іветт Купер заявила: "Національна безпека є першочерговим обов'язком будь-якого уряду та основою Плану змін прем'єр-міністра".

Вона підкреслила, що велика Британія стикається з все більшою кількістю загроз. Для протидії їм країна активно підсилює спецслужби новими технологіями.

Оскільки світ змінюється, а загрози, з якими ми стикаємося, множаться, ми повинні забезпечити, щоб Велика Британія завжди була на крок попереду наших супротивників. Наші розвідувальні служби світового класу знаходяться в центрі цього виклику, працюючи за лаштунками, щоб забезпечити безпеку британців. Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Великої Британії — у росії та по всьому світу - зазначила Купер.

Будь-хто, хто хоче безпечно зв’язатися з Великою Британією з конфіденційною інформацією, що стосується тероризму чи ворожої розвідувальної діяльності, зможе отримати доступ до порталу.

Інструкції щодо використання порталу будуть загальнодоступні на підтвердженому каналі MI6 у YouTube. Користувачам рекомендується отримувати доступ до нього через надійні VPN та пристрої, не пов’язані з ними самими.

Запуск відбувається за аналогічним підходом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, яке публікувало відео на каналах соціальних мереж, спрямовані на потенційних російських шпигунів у 2023 році.

Раніше ЦРУ зазнало катастрофічних втрат своїх агентів у Китаї після того, як їхні зв’язки з даркнетом були порушені Міністерство державної безпеки Пекіна.

Доповнення

У США затримали військового, який передав рф секретну інформацію про танк Abrams. Зазначається, що солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано у місті Ель-Пасо (штат Техас).

"Згідно із заявою про порушення кримінальної справи, обвинувачений намагався передати росії конфіденційну інформацію, що має відношення до національної оборони, яка стосується експлуатації M1A2 Abrams, основного бойового танка нашої країни", - розповів помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг.