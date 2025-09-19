Британська МІ6 вербуватиме шпигунів у росії через мережу даркнет - ЗМІ

$41.190.02
48.770.12
ukru
Ексклюзив
06:26 • 1738 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 23591 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 47738 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 33843 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 44433 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 59379 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28002 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23255 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 41136 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16991 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
92%
755мм
Популярнi новини
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 4424 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 10384 перегляди
Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику18 вересня, 22:59 • 3056 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 28182 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 20520 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 1738 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 35155 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 59379 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 40859 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 41136 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Рустем Умєров
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 12387 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 32070 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 30979 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 30839 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 29086 перегляди
Актуальне
FGM-148 Javelin
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Британська МІ6 вербуватиме шпигунів у росії через мережу даркнет - ЗМІ

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Британська спецслужба МІ6 запускає спеціалізований портал у даркнеті під назвою Silent Courier для вербування нових шпигунів, зокрема з росії, з метою зміцнення національної безпеки. Цей крок, оголошений Міністерством закордонних справ, має на меті протидіяти зростаючим загрозам та забезпечити Великій Британії перевагу над супротивниками.

Британська МІ6 вербуватиме шпигунів у росії через мережу даркнет - ЗМІ

Британська спецслужба MI6 запускає власний спеціалізований портал у даркнеті в надії залучити нових шпигунів онлайн, зокрема з росії. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Міністерство закордонних справ заявило, що платформа безпечного обміну повідомленнями Silent Courier має на меті зміцнити національну безпеку, полегшивши вербування розвідувального агентства. Потенційні агенти в росії та в усьому світі будуть мішенню для Великої Британії.

Очікується, що цю заяву підтвердить у своїй промові в Стамбулі колишній керівник MI6 сер Річард Мур у п'ятницю вранці. Пізніше цього місяця сер Річард має передати посаду Блезу Метревелі.

Напередодні п'ятничного оголошення про новий спеціалізований портал міністр закордонних справ Іветт Купер заявила: "Національна безпека є першочерговим обов'язком будь-якого уряду та основою Плану змін прем'єр-міністра".

Розсекречений звіт ЦРУ критикує розслідування США щодо підтримки Трампа росією у 2016 році - AP03.07.25, 16:31 • 1725 переглядiв

Вона підкреслила, що велика Британія стикається з все більшою кількістю загроз. Для протидії їм країна активно підсилює спецслужби новими технологіями.

Оскільки світ змінюється, а загрози, з якими ми стикаємося, множаться, ми повинні забезпечити, щоб Велика Британія завжди була на крок попереду наших супротивників. Наші розвідувальні служби світового класу знаходяться в центрі цього виклику, працюючи за лаштунками, щоб забезпечити безпеку британців. Зараз ми підкріплюємо їхні зусилля передовими технологіями, щоб MI6 могла вербувати нових шпигунів для Великої Британії — у росії та по всьому світу

- зазначила Купер.

Будь-хто, хто хоче безпечно зв’язатися з Великою Британією з конфіденційною інформацією, що стосується тероризму чи ворожої розвідувальної діяльності, зможе отримати доступ до порталу.

Інструкції щодо використання порталу будуть загальнодоступні на підтвердженому каналі MI6 у YouTube. Користувачам рекомендується отримувати доступ до нього через надійні VPN та пристрої, не пов’язані з ними самими.

Запуск відбувається за аналогічним підходом Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, яке публікувало відео на каналах соціальних мереж, спрямовані на потенційних російських шпигунів у 2023 році.

Раніше ЦРУ зазнало катастрофічних втрат своїх агентів у Китаї після того, як їхні зв’язки з даркнетом були порушені Міністерство державної безпеки Пекіна.

Доповнення

У США затримали військового, який передав рф секретну інформацію про танк Abrams. Зазначається, що солдата з бази Форт-Блісс було заарештовано у місті Ель-Пасо (штат Техас).

"Згідно із заявою про порушення кримінальної справи, обвинувачений намагався передати росії конфіденційну інформацію, що має відношення до національної оборони, яка стосується експлуатації M1A2 Abrams, основного бойового танка нашої країни", - розповів помічник генерального прокурора США з питань національної безпеки Джон Айзенберг.

Павло Зінченко

Новини Світу
M1 Abrams
Пекін
Стамбул
Велика Британія
Сполучені Штати Америки