Британским военным запретили разговаривать в китайских автомобилях: их могут прослушивать
Киев • УНН
Министерство обороны Великобритании призвало сотрудников воздерживаться от обсуждения секретной информации в китайских электромобилях из-за опасений шпионажа. Наклейки с предупреждениями размещены в служебных автомобилях, а отдельные электромобили с китайскими комплектующими запрещено парковать возле военных объектов.
Оборонное ведомство Великобритании призвало своих сотрудников воздерживаться от обсуждения секретной информации в китайских электромобилях из-за рисков возможного шпионажа. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Telegraph.
Детали
Отмечается, что в служебных электрокарах Минобороны появились наклейки с предупреждениями, запрещающими военным вести служебные беседы внутри авто, поскольку существуют опасения, что Китай может следить за разговорами.
Издание сообщает, что министерство арендовало сотни электромобилей, пытаясь сократить выбросы и перейти к более экологичному транспорту. На наклейках, размещенных на приборной панели, в частности, указано: "Не подключайте устройства Минобороны к автомобилю" и "Избегайте служебных разговоров в транспортном средстве".
Кроме того, ведомство уже запретило парковать отдельные электромобили с китайскими комплектующими возле некоторых военных объектов.
В Минобороны уточнили, что эти ограничения фактически касаются всех арендованных гражданских авто, а не только электрокаров.
По последним данным, автопарк военного ведомства включает примерно 1400 гибридов и около 745 электромобилей, среди которых много моделей MG, произведенных китайской государственной компанией из Шанхая.
Современные транспортные средства — это не просто автомобили, а компьютерные системы со встроенным наблюдением и датчиками, которые могут отправлять данные производителям. Каждому было бы очевидно, что автомобили, которые будут использовать сотрудники Министерства обороны, будут иметь потенциал для передачи данных, включая любые устройства, подключенные к автомобилю, или голосовые данные
По данным отчета Лаборатории оборонной науки и технологий, таки были выявлены опасения, что Китай, доминирующий на рынке, все же может эффективно подслушивать разговоры, используя электромобили.
Напомним
Мировые продажи полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей выросли на 23% в октябре до 1,9 млн единиц. Европа стала лидером роста, тогда как Северная Америка зафиксировала падение продаж на 41%.
