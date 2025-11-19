$42.070.02
Британским военным запретили разговаривать в китайских автомобилях: их могут прослушивать

Киев

 470 просмотра

Министерство обороны Великобритании призвало сотрудников воздерживаться от обсуждения секретной информации в китайских электромобилях из-за опасений шпионажа. Наклейки с предупреждениями размещены в служебных автомобилях, а отдельные электромобили с китайскими комплектующими запрещено парковать возле военных объектов.

Британским военным запретили разговаривать в китайских автомобилях: их могут прослушивать

Оборонное ведомство Великобритании призвало своих сотрудников воздерживаться от обсуждения секретной информации в китайских электромобилях из-за рисков возможного шпионажа. Об этом информирует УНН  со ссылкой на издание The Telegraph.

Детали

Отмечается, что в служебных электрокарах Минобороны появились наклейки с предупреждениями, запрещающими военным вести служебные беседы внутри авто, поскольку существуют опасения, что Китай может следить за разговорами.

Издание сообщает, что министерство арендовало сотни электромобилей, пытаясь сократить выбросы и перейти к более экологичному транспорту. На наклейках, размещенных на приборной панели, в частности, указано: "Не подключайте устройства Минобороны к автомобилю" и "Избегайте служебных разговоров в транспортном средстве".

Кроме того, ведомство уже запретило парковать отдельные электромобили с китайскими комплектующими возле некоторых военных объектов.

В Минобороны уточнили, что эти ограничения фактически касаются всех арендованных гражданских авто, а не только электрокаров.

По последним данным, автопарк военного ведомства включает примерно 1400 гибридов и около 745 электромобилей, среди которых много моделей MG, произведенных китайской государственной компанией из Шанхая.

Современные транспортные средства — это не просто автомобили, а компьютерные системы со встроенным наблюдением и датчиками, которые могут отправлять данные производителям. Каждому было бы очевидно, что автомобили, которые будут использовать сотрудники Министерства обороны, будут иметь потенциал для передачи данных, включая любые устройства, подключенные к автомобилю, или голосовые данные

- пояснил бывший офицер британской военной разведки полковник Филипп Инграм.

По данным отчета Лаборатории оборонной науки и технологий, таки были выявлены опасения, что Китай, доминирующий на рынке, все же может эффективно подслушивать разговоры, используя электромобили.

Напомним

Мировые продажи полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей выросли на 23% в октябре до 1,9 млн единиц. Европа стала лидером роста, тогда как Северная Америка зафиксировала падение продаж на 41%.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости МираТехнологии
