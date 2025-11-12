Світові продажі електромобілів зросли на 23% у жовтні - дослідження

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20844 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51111 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47635 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50957 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48758 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44672 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60599 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62887 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82374 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132078 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 17339 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 13677 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23872 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 8306 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14008 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 51553 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 70320 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 46350 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65214 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 14130 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23993 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22651 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61889 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62102 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Світові продажі електромобілів зросли на 23% у жовтні - дослідження

Київ • УНН

 • 2314 перегляди

Світові продажі повністю електричних і плагін-гібридних автомобілів зросли на 23% у жовтні до 1,9 млн одиниць. Європа стала лідером зростання, тоді як Північна Америка зафіксувала падіння продажів на 41%.

Світові продажі електромобілів зросли на 23% у жовтні - дослідження

Світові продажі повністю електричних і плагін-гібридних автомобілів зросли на 23% у жовтні до 1,9 млн одиниць, що обумовлено високим попитом на основних ринках, повідомила в середу дослідницька компанія Rho Motion, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Європа серед регіонів стала лідером зростання щодо електромобілів завдяки високому попиту в Німеччині, Франції та Великій Британії, тоді як загальні продажі знизилися після пікового місяця, а Європейський Союз схвалив нові проекти з виробництва акумуляторних батарей.

Китай є найбільшим у світі автомобільним ринком і забезпечує понад половину світових продажів електромобілів, які, за даними Rho Motion, включають електромобілі на акумуляторних батареях і плагін-гібриди.

Ціновий паритет між електромобілями та автомобілями з ДВС у Китаї набагато ближче порівняно з європейським або північноамериканським ринками, зазначив менеджер за даними Rho Motion Чарльз Лестер.

Північна Америка гальмувала у щомісячних показниках: продаж електромобілів впав на 41% після рекордних максимумів у серпні та вересні, на тлі того, як попит знизився після закінчення терміну дії податкових пільг у 7500 доларів, додав Лестер.

У США електромобілі, як і раніше, значно дорожчі за порівняні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, що сприяло різкому падінню продажів основних автовиробників у жовтні.

Продажі в Китаї зросли приблизно до 1,3 млн автомобілів. Продажі в Європі підскочили на 36% до 372 786 одиниць, тоді як у Північній Америці продажі впали на 41% до 100 370. Продажі в інших країнах світу підскочили на 37% до 141 368 автомобілів.

"У Європі загальне зростання з початку року залишається відносно високим, і ми очікуємо на високі продажі до кінця року", - сказав Лестер.

"Очікується, що китайський автомобільний ринок продемонструє високі темпи зростання в листопаді та грудні, чому сприятиме ефект перетягування каната, оскільки країна переходить від повного звільнення від податку на покупки до звільнення лише на 50% для NEV", - сказав він.

Український автопарк поповнився на 10,5 тис. електромобілів у жовтні: Volkswagen і Tesla - в лідерах12.11.25, 08:48 • 2686 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Reuters
Франція
Велика Британія
Північна Америка
Німеччина
Китай
Сполучені Штати Америки