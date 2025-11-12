Світові продажі електромобілів зросли на 23% у жовтні - дослідження

Світові продажі повністю електричних і плагін-гібридних автомобілів зросли на 23% у жовтні до 1,9 млн одиниць, що обумовлено високим попитом на основних ринках, повідомила в середу дослідницька компанія Rho Motion, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Європа серед регіонів стала лідером зростання щодо електромобілів завдяки високому попиту в Німеччині, Франції та Великій Британії, тоді як загальні продажі знизилися після пікового місяця, а Європейський Союз схвалив нові проекти з виробництва акумуляторних батарей.

Китай є найбільшим у світі автомобільним ринком і забезпечує понад половину світових продажів електромобілів, які, за даними Rho Motion, включають електромобілі на акумуляторних батареях і плагін-гібриди.

Ціновий паритет між електромобілями та автомобілями з ДВС у Китаї набагато ближче порівняно з європейським або північноамериканським ринками, зазначив менеджер за даними Rho Motion Чарльз Лестер.

Північна Америка гальмувала у щомісячних показниках: продаж електромобілів впав на 41% після рекордних максимумів у серпні та вересні, на тлі того, як попит знизився після закінчення терміну дії податкових пільг у 7500 доларів, додав Лестер.

У США електромобілі, як і раніше, значно дорожчі за порівняні моделі з двигунами внутрішнього згоряння, що сприяло різкому падінню продажів основних автовиробників у жовтні.

Продажі в Китаї зросли приблизно до 1,3 млн автомобілів. Продажі в Європі підскочили на 36% до 372 786 одиниць, тоді як у Північній Америці продажі впали на 41% до 100 370. Продажі в інших країнах світу підскочили на 37% до 141 368 автомобілів.

"У Європі загальне зростання з початку року залишається відносно високим, і ми очікуємо на високі продажі до кінця року", - сказав Лестер.

"Очікується, що китайський автомобільний ринок продемонструє високі темпи зростання в листопаді та грудні, чому сприятиме ефект перетягування каната, оскільки країна переходить від повного звільнення від податку на покупки до звільнення лише на 50% для NEV", - сказав він.

