Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім
Київ • УНН
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що екіпаж танкера Marinera, захопленого в Північній Атлантиці, постане перед судом у США. Судно перевозило нафту під санкціями, і його екіпаж підлягає судовому переслідуванню за порушення федерального закону.
Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомляє про те, що екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, постане перед судом у США, передає УНН із посиланням на Ske News.
Лівітт звернула увагу на танкер Marinera, спочатку відомий як Bella 1, пов'язаний із Венесуелою.
Судно було захоплене американськими силами між Ісландією та Шотландією сьогодні вранці.
"Судно було захоплено сьогодні вранці в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США після відстеження", - каже вона.
За словами речниці Білого дому, це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту під санкціями, і "Сполучені Штати Америки при цьому президенті не збираються це терпіти".
На судно було видано судовий ордер на арешт екіпажу, а це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального закону, і при необхідності вони будуть доставлені до Сполучених Штатів для такого переслідування
Нагадаємо
The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.