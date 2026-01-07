$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
16:27 • 2736 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 5012 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 6046 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 11577 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16748 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 22928 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 22811 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 23512 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 18232 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17210 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що екіпаж танкера Marinera, захопленого в Північній Атлантиці, постане перед судом у США. Судно перевозило нафту під санкціями, і його екіпаж підлягає судовому переслідуванню за порушення федерального закону.

Екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, може постати перед судом у США - Білий дім

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомляє про те, що екіпаж захопленого танкера, пов'язаного з Венесуелою, постане перед судом у США, передає УНН із посиланням на Ske News.

Лівітт звернула увагу на танкер Marinera, спочатку відомий як Bella 1, пов'язаний із Венесуелою.

Судно було захоплене американськими силами між Ісландією та Шотландією сьогодні вранці.

"Судно було захоплено сьогодні вранці в Північній Атлантиці на підставі ордера, виданого федеральним судом США після відстеження", - каже вона.

За словами речниці Білого дому, це було судно тіньового флоту Венесуели, яке перевозило нафту під санкціями, і "Сполучені Штати Америки при цьому президенті не збираються це терпіти".

На судно було видано судовий ордер на арешт екіпажу, а це означає, що екіпаж тепер підлягає судовому переслідуванню за будь-яке порушення федерального закону, і при необхідності вони будуть доставлені до Сполучених Штатів для такого переслідування 

- резюмувала Лівітт.

москва уважно стежить за висадкою військових США на судно Marinera і вимагає гуманного поводження із громадянами рф - мзс рф07.01.26, 18:02 • 1144 перегляди

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Антоніна Туманова

