Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщает о том, что экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, предстанет перед судом в США, передает УНН со ссылкой на Ske News.

Ливитт обратила внимание на танкер Marinera, изначально известный как Bella 1, связанный с Венесуэлой.

Судно было захвачено американскими силами между Исландией и Шотландией сегодня утром.

"Судно было захвачено сегодня утром в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США после отслеживания", - говорит она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, это было судно теневого флота Венесуэлы, перевозившее нефть под санкциями, и "Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются это терпеть".

На судно был выдан судебный ордер на арест экипажа, а это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального закона, и при необходимости они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования