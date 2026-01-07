$42.560.14
Эксклюзив
16:27 • 2922 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 5310 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 6290 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 11684 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 16843 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 23045 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22862 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 23581 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 18257 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17229 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что экипаж танкера Marinera, захваченного в Северной Атлантике, предстанет перед судом в США. Судно перевозило нефть под санкциями, и его экипаж подлежит судебному преследованию за нарушение федерального закона.

Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщает о том, что экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, предстанет перед судом в США, передает УНН со ссылкой на Ske News.

Ливитт обратила внимание на танкер Marinera, изначально известный как Bella 1, связанный с Венесуэлой.

Судно было захвачено американскими силами между Исландией и Шотландией сегодня утром.

"Судно было захвачено сегодня утром в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США после отслеживания", - говорит она.

По словам пресс-секретаря Белого дома, это было судно теневого флота Венесуэлы, перевозившее нефть под санкциями, и "Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются это терпеть".

На судно был выдан судебный ордер на арест экипажа, а это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального закона, и при необходимости они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования 

- резюмировала Ливитт.

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Шотландия
Каролин Ливитт
Белый дом
Венесуэла
Исландия
Соединённые Штаты