Экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, может предстать перед судом в США - Белый дом
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что экипаж танкера Marinera, захваченного в Северной Атлантике, предстанет перед судом в США. Судно перевозило нефть под санкциями, и его экипаж подлежит судебному преследованию за нарушение федерального закона.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщает о том, что экипаж захваченного танкера, связанного с Венесуэлой, предстанет перед судом в США, передает УНН со ссылкой на Ske News.
Ливитт обратила внимание на танкер Marinera, изначально известный как Bella 1, связанный с Венесуэлой.
Судно было захвачено американскими силами между Исландией и Шотландией сегодня утром.
"Судно было захвачено сегодня утром в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США после отслеживания", - говорит она.
По словам пресс-секретаря Белого дома, это было судно теневого флота Венесуэлы, перевозившее нефть под санкциями, и "Соединенные Штаты Америки при этом президенте не собираются это терпеть".
На судно был выдан судебный ордер на арест экипажа, а это означает, что экипаж теперь подлежит судебному преследованию за любое нарушение федерального закона, и при необходимости они будут доставлены в Соединенные Штаты для такого преследования
Напомним
The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.