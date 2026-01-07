москва внимательно следит за высадкой военных США на судно Marinera и требует гуманного обращения с гражданами рф - мид рф
Киев • УНН
мид рф сообщил, что москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно Marinera, шедшее под флагом россии. рф требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами россии на судне Marinera.
москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно Marinera, шедшее под флагом россии. Об этом российскому ТАСС сообщили в мид рф, передает УНН.
Детали
Кроме того, по данным росСМИ, рф требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами россии на судне Marinera, соблюдать их права и интересы.
США не должны препятствовать скорейшему возвращению на родину россиян с судна Marinera
Напомним
The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и россией.