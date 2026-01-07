москва внимательно следит за сообщениями о высадке американских военных на судно Marinera, шедшее под флагом россии. Об этом российскому ТАСС сообщили в мид рф, передает УНН.

Детали

Кроме того, по данным росСМИ, рф требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами россии на судне Marinera, соблюдать их права и интересы.

США не должны препятствовать скорейшему возвращению на родину россиян с судна Marinera - резюмировали в мид рф.

В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и россией.