москва уважно стежить за висадкою військових США на судно Marinera і вимагає гуманного поводження із громадянами рф - мзс рф

москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. Про це російському ТАСС повідомили у мзс рф, передає УНН.

Деталі

Крім того, за даними росЗМІ, рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами росії на судні Marinera, дотримуватися їх прав та інтересів.

США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню на батьківщину росіян із судна Marinera - резюмували у мзс рф.

У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.