москва уважно стежить за висадкою військових США на судно Marinera і вимагає гуманного поводження із громадянами рф - мзс рф

13:11 • 9032 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 14843 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 20563 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 21557 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22240 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17757 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 16893 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30814 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 53256 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 149697 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 14058 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 15031 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 30351 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 22921 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15208 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 12134 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 15301 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 20556 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 66988 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 104518 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Гнатов
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Венесуела
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 1394 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 37711 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 57535 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 100064 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 91616 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

москва уважно стежить за висадкою військових США на судно Marinera і вимагає гуманного поводження із громадянами рф - мзс рф

Київ • УНН

 • 108 перегляди

мзс рф повідомило, що москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами Росії на судні Marinera.

москва уважно стежить за висадкою військових США на судно Marinera і вимагає гуманного поводження із громадянами рф - мзс рф

москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. Про це російському ТАСС повідомили у мзс рф, передає УНН.

Деталі

Крім того, за даними росЗМІ, рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами росії на судні Marinera, дотримуватися їх прав та інтересів.

США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню на батьківщину росіян із судна Marinera 

- резюмували у мзс рф.

У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці07.01.26, 16:01 • 2404 перегляди

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Сполучені Штати Америки