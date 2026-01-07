москва уважно стежить за висадкою військових США на судно Marinera і вимагає гуманного поводження із громадянами рф - мзс рф
Київ • УНН
мзс рф повідомило, що москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами Росії на судні Marinera.
москва уважно стежить за повідомленнями про висадку американських військових на судно Marinera, що йшло під прапором росії. Про це російському ТАСС повідомили у мзс рф, передає УНН.
Деталі
Крім того, за даними росЗМІ, рф вимагає від США забезпечити гуманне та гідне поводження з громадянами росії на судні Marinera, дотримуватися їх прав та інтересів.
США не повинні перешкоджати якнайшвидшому поверненню на батьківщину росіян із судна Marinera
У США заявили про захоплення російського танкера в Атлантиці07.01.26, 16:01 • 2404 перегляди
Нагадаємо
The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.