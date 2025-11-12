Український автопарк поповнився на 10,5 тис. електромобілів у жовтні: Volkswagen і Tesla - в лідерах
Київ • УНН
У жовтні 2025 року автопарк України поповнили майже 10,5 тис. електромобілів, що на 145% більше, ніж у жовтні 2024 року. Більшість становили легкові авто, з яких 2406 були новими, а 7815 - вживаними.
В Україні впродовж жовтня поточного року автопарк поповнили майже 10,5 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Це на 145% більше, ніж у жовтні 2024 року. Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто - 10221 одиниць, з яких 2406 одиниць були новими (+148%), а 7815 авто - уживаними (+147%).
Серед 274 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у жовт.2024 р. з 153 од. новими були 17 авто).
Топ-5 нових електромобілів за жовтень 2025 року:
- Volkswagen ID.Unyx - 441 од.;
- BYD Song Plus EV -
387 од.;
- BYD Leopard 3 - 261
од.;
- ZEEKR 7X - 169 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 149
од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом за жовтень 2025 року:
- Tesla Model Y - 942 од.;
- Tesla Model 3 - 862 од.;
- Nissan Leaf - 697 од.;
- KIA Niro EV - 490 од.;
- Renault Zoe - 351 од.
