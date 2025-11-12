$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20900 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51379 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47890 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51211 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48998 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44889 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60816 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62888 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82376 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132096 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Український автопарк поповнився на 10,5 тис. електромобілів у жовтні: Volkswagen і Tesla - в лідерах

Київ • УНН

 • 2686 перегляди

У жовтні 2025 року автопарк України поповнили майже 10,5 тис. електромобілів, що на 145% більше, ніж у жовтні 2024 року. Більшість становили легкові авто, з яких 2406 були новими, а 7815 - вживаними.

Український автопарк поповнився на 10,5 тис. електромобілів у жовтні: Volkswagen і Tesla - в лідерах

В Україні впродовж жовтня поточного року автопарк поповнили майже 10,5 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Це на 145% більше, ніж у жовтні 2024 року. Основну кількість реалізованих за місяць BEV становили легкові авто - 10221 одиниць, з яких 2406 одиниць були новими (+148%), а 7815 авто - уживаними (+147%).

Серед 274 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у жовт.2024 р. з 153 од. новими були 17 авто).

Топ-5 нових електромобілів за жовтень 2025 року:

  • Volkswagen ID.Unyx - 441 од.;
    • BYD Song Plus EV - 387 од.;
      • BYD Leopard 3 - 261 од.;
        • ZEEKR 7X - 169 од.;
          • BYD Sea Lion 07 - 149 од.

            Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом за жовтень 2025 року:

            • Tesla Model Y - 942 од.;
              • Tesla Model 3 - 862 од.;
                • Nissan Leaf - 697 од.;
                  • KIA Niro EV - 490 од.;
                    • Renault Zoe - 351 од.

                      Українці на 60% активніше купують авто з пробігом з-за кордону, Tesla в топі10.11.25, 10:23 • 7969 переглядiв

                      Євген Устименко

                      ЕкономікаАвто
                      Tesla Model Y
                      Leopard 2
                      Україна