Українці на 60% активніше купують авто з пробігом з-за кордону, Tesla в топі
Київ • УНН
Українці у жовтні придбали на 60% більше вживаних автомобілів з-за кордону, ніж торік. Майже кожен третій з них – електромобіль, а Tesla утримує лідерські позиції.
Українці цього року активніше купують автомобілі з пробігом з-за кордону, лише у жовтні придбавши на 60% більше таких авто проти торішнього показника - понад 26,1 тисячі, майже кожен третій при цьому - електромобіль, Tesla тримається у топі рейтингу, повідомили у понеділок в асоціації "Укравтопром", пише УНН.
Деталі
"Впродовж жовтня український автопарк поповнили понад 26,1 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 60% більше, ніж торік", повідомляє Укравтопром.
У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 12%.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 44%. Далі йдуть: електромобілі – 30%; дизельні – 18%; гібриди – 5%; авто з ГБО – 3%.
Середній вік вживаних машин, що у жовтні перейшли на українські номери, становить – 8,2 року.
Лідером, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
- VOLKSWAGEN Golf - 1208 од.
- TESLA Model Y - 942 од.
- TESLA Model 3 - 862 од.
- VOLKSWAGEN Tiguan - 752 од.
- RENAULT Megane - 730 од.
- AUDI Q5 - 726 од.
- NISSAN Leaf - 697 од.
- SKODA Octavia - 665 од.
- NISSAN Rogue - 636 од.
- KIA Niro - 551 од.
"Усього з початку року українці придбали 207,9 тис. імпортованих легковиків з пробігом, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року", - свідчать дані асоціації.
