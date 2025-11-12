Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах

В Украине в течение октября текущего года автопарк пополнили почти 10,5 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Это на 145% больше, чем в октябре 2024 года. Основное количество реализованных за месяц BEV составили легковые авто - 10221 единиц, из которых 2406 единиц были новыми (+148%), а 7815 авто - подержанными (+147%).

Среди 274 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в окт.2024 г. из 153 ед. новыми были 17 авто).

Топ-5 новых электромобилей за октябрь 2025 года:

Volkswagen ID.Unyx - 441 ед.;

BYD Song Plus EV - 387 ед.;

BYD Leopard 3 - 261 ед.;

ZEEKR 7X - 169 ед.;

BYD Sea Lion 07 - 149 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом за октябрь 2025 года:

Tesla Model Y - 942 ед.;

Tesla Model 3 - 862 ед.;

Nissan Leaf - 697 ед.;

KIA Niro EV - 490 ед.;

Renault Zoe - 351 ед.

