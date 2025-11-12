Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах

$41.960.02
06:19 • 11409 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 21418 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 16:14 • 43353 просмотра
В среду графики отключений будут действовать в большинстве регионов Украины: без света будут от 2 до 4 очередей
11 ноября, 15:57 • 47723 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 72875 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 42188 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 62466 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 50897 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 23662 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 25421 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
публикации
Эксклюзивы
Подозреваемый в подрыве "Северного потока" украинец Сергей Кузнецов прекратил голодовку в итальянской тюрьме11 ноября, 21:25 • 11470 просмотра
В первом регионе РФ отключили мобильный интернет до конца войны - ЦПД11 ноября, 21:51 • 12210 просмотра
"Если бы стороны были благоразумны": Трамп разочарован неспособностью завершить войну между Россией и Украиной - The Atlantic11 ноября, 22:19 • 15525 просмотра
Наркопреступность среди подростков в Луганской области выросла в четыре раза с начала 2025 года - ЦНС11 ноября, 23:51 • 8178 просмотра
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo02:27 • 9492 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 72873 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 54010 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора11 ноября, 13:01 • 62465 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 50897 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 99622 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Алексей Чернышов
Тимур Миндич
Украина
Венесуэла
Германия
Великобритания
Италия
УНН Lite
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 10 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 17657 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 33016 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 38070 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 63663 просмотра
Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В октябре 2025 года автопарк Украины пополнили почти 10,5 тыс. электромобилей, что на 145% больше, чем в октябре 2024 года. Большинство составляли легковые авто, из которых 2406 были новыми, а 7815 - подержанными.

Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах

В Украине в течение октября текущего года автопарк пополнили почти 10,5 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Это на 145% больше, чем в октябре 2024 года. Основное количество реализованных за месяц BEV составили легковые авто - 10221 единиц, из которых 2406 единиц были новыми (+148%), а 7815 авто - подержанными (+147%).

Среди 274 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в окт.2024 г. из 153 ед. новыми были 17 авто).

Топ-5 новых электромобилей за октябрь 2025 года:

  • Volkswagen ID.Unyx - 441 ед.;
    • BYD Song Plus EV - 387 ед.;
      • BYD Leopard 3 - 261 ед.;
        • ZEEKR 7X - 169 ед.;
          • BYD Sea Lion 07 - 149 ед.

            Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом за октябрь 2025 года:

            • Tesla Model Y - 942 ед.;
              • Tesla Model 3 - 862 ед.;
                • Nissan Leaf - 697 ед.;
                  • KIA Niro EV - 490 ед.;
                    • Renault Zoe - 351 ед.

                      Украинцы на 60% активнее покупают авто с пробегом из-за границы, Tesla в топе10.11.25, 10:23 • 7904 просмотра

                      Евгений Устименко

                      ЭкономикаАвто
                      Тесла Модель Y
                      Леопард 2
                      Украина