Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах
Киев • УНН
В октябре 2025 года автопарк Украины пополнили почти 10,5 тыс. электромобилей, что на 145% больше, чем в октябре 2024 года. Большинство составляли легковые авто, из которых 2406 были новыми, а 7815 - подержанными.
В Украине в течение октября текущего года автопарк пополнили почти 10,5 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Детали
Это на 145% больше, чем в октябре 2024 года. Основное количество реализованных за месяц BEV составили легковые авто - 10221 единиц, из которых 2406 единиц были новыми (+148%), а 7815 авто - подержанными (+147%).
Среди 274 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в окт.2024 г. из 153 ед. новыми были 17 авто).
Топ-5 новых электромобилей за октябрь 2025 года:
- Volkswagen ID.Unyx - 441 ед.;
- BYD Song Plus EV -
387 ед.;
- BYD Leopard 3 - 261
ед.;
- ZEEKR 7X - 169 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 149
ед.
Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом за октябрь 2025 года:
- Tesla Model Y - 942 ед.;
- Tesla Model 3 - 862 ед.;
- Nissan Leaf - 697 ед.;
- KIA Niro EV - 490 ед.;
- Renault Zoe - 351 ед.
