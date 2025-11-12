Мировые продажи электромобилей выросли на 23% в октябре - исследование

$42.010.06
08:32 • 7872 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 19912 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 47194 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 49475 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 70336 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 108989 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 53185 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83074 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68340 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 25788 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзивы
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 32807 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29096 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26528 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 21920 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 7670 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 1908 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 1968 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 22034 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 108989 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 72813 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 7252 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 26629 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 29191 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 25446 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 40132 просмотра
Financial Times

Мировые продажи электромобилей выросли на 23% в октябре - исследование

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Мировые продажи полностью электрических и подключаемых гибридных автомобилей выросли на 23% в октябре до 1,9 млн единиц. Европа стала лидером роста, тогда как Северная Америка зафиксировала падение продаж на 41%.

Мировые продажи электромобилей выросли на 23% в октябре - исследование

Мировые продажи полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей выросли на 23% в октябре до 1,9 млн единиц, что обусловлено высоким спросом на основных рынках, сообщила в среду исследовательская компания Rho Motion, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европа среди регионов стала лидером роста по электромобилям благодаря высокому спросу в Германии, Франции и Великобритании, тогда как общие продажи снизились после пикового месяца, а Европейский Союз одобрил новые проекты по производству аккумуляторных батарей.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком и обеспечивает более половины мировых продаж электромобилей, которые, по данным Rho Motion, включают электромобили на аккумуляторных батареях и плагин-гибриды.

Ценовой паритет между электромобилями и автомобилями с ДВС в Китае гораздо ближе по сравнению с европейским или североамериканским рынками, отметил менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

Северная Америка тормозила в ежемесячных показателях: продажи электромобилей упали на 41% после рекордных максимумов в августе и сентябре, на фоне того, как спрос снизился после окончания срока действия налоговых льгот в 7500 долларов, добавил Лестер.

В США электромобили по-прежнему значительно дороже сопоставимых моделей с двигателями внутреннего сгорания, что способствовало резкому падению продаж основных автопроизводителей в октябре.

Продажи в Китае выросли примерно до 1,3 млн автомобилей. Продажи в Европе подскочили на 36% до 372 786 единиц, тогда как в Северной Америке продажи упали на 41% до 100 370. Продажи в других странах мира подскочили на 37% до 141 368 автомобилей.

"В Европе общий рост с начала года остается относительно высоким, и мы ожидаем высоких продаж до конца года", - сказал Лестер.

"Ожидается, что китайский автомобильный рынок продемонстрирует высокие темпы роста в ноябре и декабре, чему будет способствовать эффект перетягивания каната, поскольку страна переходит от полного освобождения от налога на покупки к освобождению лишь на 50% для NEV", - сказал он.

Украинский автопарк пополнился на 10,5 тыс. электромобилей в октябре: Volkswagen и Tesla - в лидерах12.11.25, 08:48 • 2154 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Reuters
Франция
Великобритания
Северная Америка
Германия
Китай
Соединённые Штаты