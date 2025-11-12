Мировые продажи электромобилей выросли на 23% в октябре - исследование

Мировые продажи полностью электрических и плагин-гибридных автомобилей выросли на 23% в октябре до 1,9 млн единиц, что обусловлено высоким спросом на основных рынках, сообщила в среду исследовательская компания Rho Motion, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Европа среди регионов стала лидером роста по электромобилям благодаря высокому спросу в Германии, Франции и Великобритании, тогда как общие продажи снизились после пикового месяца, а Европейский Союз одобрил новые проекты по производству аккумуляторных батарей.

Китай является крупнейшим в мире автомобильным рынком и обеспечивает более половины мировых продаж электромобилей, которые, по данным Rho Motion, включают электромобили на аккумуляторных батареях и плагин-гибриды.

Ценовой паритет между электромобилями и автомобилями с ДВС в Китае гораздо ближе по сравнению с европейским или североамериканским рынками, отметил менеджер по данным Rho Motion Чарльз Лестер.

Северная Америка тормозила в ежемесячных показателях: продажи электромобилей упали на 41% после рекордных максимумов в августе и сентябре, на фоне того, как спрос снизился после окончания срока действия налоговых льгот в 7500 долларов, добавил Лестер.

В США электромобили по-прежнему значительно дороже сопоставимых моделей с двигателями внутреннего сгорания, что способствовало резкому падению продаж основных автопроизводителей в октябре.

Продажи в Китае выросли примерно до 1,3 млн автомобилей. Продажи в Европе подскочили на 36% до 372 786 единиц, тогда как в Северной Америке продажи упали на 41% до 100 370. Продажи в других странах мира подскочили на 37% до 141 368 автомобилей.

"В Европе общий рост с начала года остается относительно высоким, и мы ожидаем высоких продаж до конца года", - сказал Лестер.

"Ожидается, что китайский автомобильный рынок продемонстрирует высокие темпы роста в ноябре и декабре, чему будет способствовать эффект перетягивания каната, поскольку страна переходит от полного освобождения от налога на покупки к освобождению лишь на 50% для NEV", - сказал он.

