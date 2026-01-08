$42.560.14
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про санкції проти росії. Документ дозволить карати країни, які купують російську нафту, що фінансує війну.

Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп дав зелене світло підтримці двопартійного законопроєкту про санкції проти росії. Про це у соцмережі Х повідомив один із авторів документа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, інформує УНН.

Деталі

За його словами, після "дуже продуктивної зустрічі" з Трампом він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти росії, "над яким я працював місяцями із сенатором Блюменталем та багатьма іншими".

Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних. Цей законопроект дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину путіна

- написав Грем.

Він підкреслив, що цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка "забезпечує фінансування кровопролиття путіна проти України".

"Я з нетерпінням чекаю сильного двопартійного голосування, сподіваюся, вже наступного тижня", - додав сенатор.

Нагадаємо

У листопаді CNN повідомляло, що президент США Дональд Трамп закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед із законопроєктом про санкції проти росії. Законопроєкт передбачає 500-відсоткове мито на імпорт із країн, що купують російський уран, газ та нафту.

США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg17.12.25, 12:33 • 31336 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

