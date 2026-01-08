Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про санкції проти росії. Документ дозволить карати країни, які купують російську нафту, що фінансує війну.
Президент США Дональд Трамп дав зелене світло підтримці двопартійного законопроєкту про санкції проти росії. Про це у соцмережі Х повідомив один із авторів документа, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, інформує УНН.
Деталі
За його словами, після "дуже продуктивної зустрічі" з Трампом він дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти росії, "над яким я працював місяцями із сенатором Блюменталем та багатьма іншими".
Це буде вчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних. Цей законопроект дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює військову машину путіна
Він підкреслив, що цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка "забезпечує фінансування кровопролиття путіна проти України".
"Я з нетерпінням чекаю сильного двопартійного голосування, сподіваюся, вже наступного тижня", - додав сенатор.
Нагадаємо
У листопаді CNN повідомляло, що президент США Дональд Трамп закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед із законопроєктом про санкції проти росії. Законопроєкт передбачає 500-відсоткове мито на імпорт із країн, що купують російський уран, газ та нафту.
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg17.12.25, 12:33 • 31336 переглядiв