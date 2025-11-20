Трамп приватно сказав лідеру більшості в Сенаті "просуватися" щодо санкцій проти рф - Грем

x.com/LindseyGrahamSC

Сенатор США Ліндсі Грем, співавтор популярного двопартійного законопроєкту про санкції проти росії від Республіканської партії, заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп минулими вихідними закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"У неділю, коли ми грали в гольф, президент Трамп сказав Тьюну просунути законопроєкт", - сказав Грем, додавши, що Білий дім направив йому заяву "близько двох годин тому" про те, що вони "схвалили законопроєкт".

Законопроєкт Грема, який тепер підтримують понад 80 сенаторів, дозволить президенту США запровадити 500-відсоткове мито на імпорт із країн, які купують російський уран, газ та нафту.

Республіканець із Південної Кароліни заявив, що у четвер вдень запланована зустріч із членами Палати представників та Сенату, і "дуже важливо, щоб ми не провалили це питання".

"Якщо ви хочете, щоб путін сидів за столом переговорів, успішний план з 28 або 12 пунктів неможливий, якщо путін не повірить, що ми продовжимо військову підтримку України і що ми переслідуватимемо тих, хто купує дешеву російську нафту", - сказав він, пояснивши, що Конгрес має ухвалити законопроєкт, щоб надати "важелі впливу" в переговорах з главою кремля володимиром путіним.

Тьюн підтримав цю позицію, заявивши журналістам: "Ми хочемо переконатися, що робимо все можливе, щоб надати адміністрації інструменти, необхідні для сприяння та досягнення мирного врегулювання між росією та Україною".

Він сказав, що входить до числа десятків сенаторів, які вважають законопроект Грема "важливим інструментом для досягнення цієї мети", хоча в середу вдень він зазначив, що законопроєкт про санкції швидше провести через Конгрес, якщо він буде ініційований Палатою представників, оскільки він генерує дохід і має бути спочатку розглянутий цим органом.

