Ексклюзив
08:56 • 7460 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9326 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10181 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11187 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18863 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23711 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16666 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17964 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33440 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47061 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 7462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12445 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 18868 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 23715 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 56944 перегляди
Трамп приватно сказав лідеру більшості в Сенаті "просуватися" щодо санкцій проти рф - Грем

Київ • УНН

 • 2258 перегляди

Президент США Дональд Трамп закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед із законопроєктом про санкції проти росії. Законопроєкт передбачає 500-відсоткове мито на імпорт із країн, що купують російський уран, газ та нафту.

Трамп приватно сказав лідеру більшості в Сенаті "просуватися" щодо санкцій проти рф - Грем
x.com/LindseyGrahamSC

Сенатор США Ліндсі Грем, співавтор популярного двопартійного законопроєкту про санкції проти росії від Республіканської партії, заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп минулими вихідними закликав лідера сенатської більшості Джона Тьюна рухатися вперед, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"У неділю, коли ми грали в гольф, президент Трамп сказав Тьюну просунути законопроєкт", - сказав Грем, додавши, що Білий дім направив йому заяву "близько двох годин тому" про те, що вони "схвалили законопроєкт".

Законопроєкт Грема, який тепер підтримують понад 80 сенаторів, дозволить президенту США запровадити 500-відсоткове мито на імпорт із країн, які купують російський уран, газ та нафту.

Республіканець із Південної Кароліни заявив, що у четвер вдень запланована зустріч із членами Палати представників та Сенату, і "дуже важливо, щоб ми не провалили це питання".

"Якщо ви хочете, щоб путін сидів за столом переговорів, успішний план з 28 або 12 пунктів неможливий, якщо путін не повірить, що ми продовжимо військову підтримку України і що ми переслідуватимемо тих, хто купує дешеву російську нафту", - сказав він, пояснивши, що Конгрес має ухвалити законопроєкт, щоб надати "важелі впливу" в переговорах з главою кремля володимиром путіним.

Тьюн підтримав цю позицію, заявивши журналістам: "Ми хочемо переконатися, що робимо все можливе, щоб надати адміністрації інструменти, необхідні для сприяння та досягнення мирного врегулювання між росією та Україною".

Він сказав, що входить до числа десятків сенаторів, які вважають законопроект Грема "важливим інструментом для досягнення цієї мети", хоча в середу вдень він зазначив, що законопроєкт про санкції швидше провести через Конгрес, якщо він буде ініційований Палатою представників, оскільки він генерує дохід і має бути спочатку розглянутий цим органом.

Санкції США проти росії: Конгрес за підтримки Трампа просуватиме двопартійний законопроект - Грем18.11.25, 08:48 • 3050 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ліндсі Грем
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна