Санкції США проти росії: Конгрес за підтримки Трампа просуватиме двопартійний законопроект - Грем
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп підтримав просування в Конгресі двопартійного законопроекту щодо санкцій проти росії. Законопроект надасть Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні, дозволяючи запроваджувати вторинні санкції та тарифи проти країн, які купують російську нафту і газ.
Президент США Дональд Трамп підтримав просування в Конгресі двопартійного законопроекту щодо санкцій проти росії. Про це повідомив в соцмережі "Х" республіканець Ліндсі Грем, передає УНН.
Деталі
За словами Грема, даний законопроект надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні". Він додав, що даний законопроект дозволить запроваджувати вторинні санкції та тарифи (на власний розсуд Трампа – ред.) проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.
Цей законопроект покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та влади, щоб підштовхнути путіна до мирних переговорів
Також він додав, що санкції проти двох провідних російських компаній ("роснефті" і "лукойла" - ред.) "суттєво змінили ситуацію".
Нагадаємо
Конгрес США розпочав роботу над двопартійним законопроєктом про санкції проти росії. Він надасть президенту Трампу право запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, що купують російську нафту та газ.