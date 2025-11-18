Санкції США проти росії: Конгрес за підтримки Трампа просуватиме двопартійний законопроект - Грем

Президент США Дональд Трамп підтримав просування в Конгресі двопартійного законопроекту щодо санкцій проти росії. Про це повідомив в соцмережі "Х" республіканець Ліндсі Грем, передає УНН.

За словами Грема, даний законопроект надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні". Він додав, що даний законопроект дозволить запроваджувати вторинні санкції та тарифи (на власний розсуд Трампа – ред.) проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Цей законопроект покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та влади, щоб підштовхнути путіна до мирних переговорів