Конгрес США розпочав роботу з просування законопроєкту щодо жорстких санкцій проти росії - Грем

Конгрес США просуватиме двопартійний законопроєкт про санкції проти росії, який надасть президенту Дональду Трампу можливість запроваджувати вторинні санкції та мита на на власний розсуд проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ. Про це в соцмережі Х написав сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає УНН.

Деталі

Я дуже радий, що з благословення президента Трампа Конгрес просуватиме переважно двопартійний законопроєкт про санкції проти росії, який надасть президенту Трампу більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні. Законодавство дозволяє президенту запроваджувати вторинні санкції та мита на на власний розсуд проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, підтримуючи військову машину путіна - повідомив Грем.

За його словами, законопроєкт покликаний надати президенту Трампу більше гнучкості та влади, щоб підштовхнути путіна до мирного столу переговорів, атакуючи як путіна, так і такі країни, як Іран, які його підтримують.

"Виконавчі санкції президента Трампа проти двох провідних російських нафтових компаній суттєво змінили ситуацію. Законопроєкт про санкції проти росії продовжить рухатися вперед, щоб раз і назавжди покласти край цій війні", - додав Грем.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці розглядають запропонований Сенатом законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес з росією.