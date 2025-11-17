Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що республіканці розглядають запропонований Сенатом законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес з росією, Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Видання вказує, що на сьогоднішній день ця заява є "найсильнішим сигналом" того, що глава Білого дому підтримає багатомісячні зусилля щодо придушення фінансування москви.

Республіканці розглядають внесення жорсткого санкційного законопроєкту для будь-якої країни, яка веде бізнес з росією – сказав Трамп журналістам, повертаючись із Флориди до Білого дому.

Автори зазначають, що згаданий законопроєкт дозволить президенту США запровадити тарифи до 500% на імпорт з країн, які купують російські енергоносії та не підтримують активно Україну. Зокрема, це стосується основних споживачів російської нафти, таких як Китай та Індія.

Ми можемо додати до цього Іран - уточнив Трамп, не уточнюючи подробиць.

ЗМІ резюмує, що наразі російський диктатор володимир путін не демонструє жодних ознак послаблення своєї військової кампанії після майже чотирьох років війни в Україні, при цьому Трампу наразі не вдалося вплинути на очільника кремля навіть після того, як він прийняв російського лідера на Алясці.

Нагадаємо

Минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді заявив, що у США закінчуються можливості для нових санкцій проти рф.

