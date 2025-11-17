Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы рассматривают законопроект Сената о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией. Документ предусматривает тарифы до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину, включая Китай и Индию.