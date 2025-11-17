Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы рассматривают законопроект Сената о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией. Документ предусматривает тарифы до 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители и не поддерживающих Украину, включая Китай и Индию.
Детали
Издание указывает, что на сегодняшний день это заявление является "самым сильным сигналом" того, что глава Белого дома поддержит многомесячные усилия по подавлению финансирования Москвы.
Авторы отмечают, что упомянутый законопроект позволит президенту США ввести тарифы до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не поддерживают активно Украину. В частности, это касается основных потребителей российской нефти, таких как Китай и Индия.
СМИ резюмирует, что пока российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков ослабления своей военной кампании после почти четырех лет войны в Украине, при этом Трампу пока не удалось повлиять на главу Кремля даже после того, как он принял российского лидера на Аляске.
Напомним
На прошлой неделе государственный секретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде заявил, что у США заканчиваются возможности для новых санкций против РФ.
