Рубіо: у США вичерпуються можливості для санкцій проти рф

У США закінчуються можливості для нових санкцій проти рф, заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, пише УНН.

Ну, з нашого боку санкцій залишилося не так багато. Я маю на увазі, ми вдарили по їхніх великих нафтових компаніях, чого всі просили. Очевидно, що їх потрібно імплементувати, і знадобиться деякий час, перш ніж ви почнете це відчувати. Але я маю на увазі, я не знаю, що ще потрібно зробити. Я маю на увазі, що у нас закінчуються речі, які можна санкціонувати в цьому плані - сказав Рубіо на запитання щодо санкцій проти рф.

На уточнення щодо "тіньового флоту" рф Рубіо вказав, що "тіньовий флот – це механізм забезпечення дотримання, і, очевидно, санкції мають бути застосовані". "Ми також зацікавлені в їх застосуванні, але це більше питання забезпечення дотримання". "І питання тіньового флоту виникло, тому що я думаю, що є речі, які європейці можуть зробити щодо тіньових флотів, оскільки багато з цих дій відбувається в районах, набагато ближчих до них", - вказав він.

"Роснефть" та "Лукойл": США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній