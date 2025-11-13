Рубио: у США иссякают возможности для санкций против рф
Киев • УНН
По словам Рубио, США уже ввели санкции против крупных нефтяных компаний рф, и новых значительных ограничений осталось немного.
У США заканчиваются возможности для новых санкций против рф, заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, пишет УНН.
Ну, с нашей стороны санкций осталось не так много. Я имею в виду, мы ударили по их крупным нефтяным компаниям, чего все просили. Очевидно, что их нужно имплементировать, и потребуется некоторое время, прежде чем вы начнете это чувствовать. Но я имею в виду, я не знаю, что еще нужно сделать. Я имею в виду, что у нас заканчиваются вещи, которые можно санкционировать в этом плане
На уточнение относительно "теневого флота" рф Рубио указал, что "теневой флот - это механизм обеспечения соблюдения, и, очевидно, санкции должны быть применены". "Мы также заинтересованы в их применении, но это больше вопрос обеспечения соблюдения". "И вопрос теневого флота возник, потому что я думаю, что есть вещи, которые европейцы могут сделать в отношении теневых флотов, поскольку многие из этих действий происходят в районах, гораздо более близких к ним", - указал он.
