Конгресс США начал работу по продвижению законопроекта о жестких санкциях против России - Грэм

Конгресс США будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против России, который предоставит президенту Дональду Трампу возможность вводить вторичные санкции и пошлины по своему усмотрению против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ. Об этом в соцсети Х написал сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает УНН.

Подробности

Я очень рад, что с благословения президента Трампа Конгресс будет продвигать преимущественно двухпартийный законопроект о санкциях против России, который предоставит президенту Трампу больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине. Законодательство позволяет президенту вводить вторичные санкции и пошлины по своему усмотрению против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина - сообщил Грэм.

По его словам, законопроект призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и власти, чтобы подтолкнуть Путина к мирному столу переговоров, атакуя как Путина, так и такие страны, как Иран, которые его поддерживают.

"Исполнительные санкции президента Трампа против двух ведущих российских нефтяных компаний существенно изменили ситуацию. Законопроект о санкциях против России продолжит двигаться вперед, чтобы раз и навсегда положить конец этой войне", - добавил Грэм.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы рассматривают предложенный Сенатом законопроект о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией.