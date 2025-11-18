Санкции США против россии: Конгресс при поддержке Трампа будет продвигать двухпартийный законопроект - Грэм

Президент США Дональд Трамп поддержал продвижение в Конгрессе двухпартийного законопроекта о санкциях против россии. Об этом сообщил в соцсети "Х" республиканец Линдси Грэм, передает УНН.

Детали

По словам Грэма, данный законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине". Он добавил, что данный законопроект позволит вводить вторичные санкции и тарифы (по собственному усмотрению Трампа – ред.) против стран, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ.

Этот законопроект призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и власти, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам – заявил Грэм.

Также он добавил, что санкции против двух ведущих российских компаний ("роснефти" и "лукойла" - ред.) "существенно изменили ситуацию".

Напомним

Конгресс США начал работу над двухпартийным законопроектом о санкциях против россии. Он предоставит президенту Трампу право вводить вторичные санкции и пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ.