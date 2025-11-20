Трамп приватно сказал лидеру большинства в Сенате «продвигаться» по санкциям против РФ — Грэм

x.com/LindseyGrahamSC

Сенатор США Линдси Грэм, соавтор популярного двухпартийного законопроекта о санкциях против России от Республиканской партии, заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в минувшие выходные призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну продвинуть законопроект", - сказал Грэм, добавив, что Белый дом направил ему заявление "около двух часов назад" о том, что они "одобрили законопроект".

Законопроект Грэма, который теперь поддерживают более 80 сенаторов, позволит президенту США ввести 500-процентную пошлину на импорт из стран, которые покупают российский уран, газ и нефть.

Республиканец из Южной Каролины заявил, что в четверг днем запланирована встреча с членами Палаты представителей и Сената, и "очень важно, чтобы мы не провалили этот вопрос".

"Если вы хотите, чтобы Путин сидел за столом переговоров, успешный план из 28 или 12 пунктов невозможен, если Путин не поверит, что мы продолжим военную поддержку Украины и что мы будем преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть", - сказал он, объяснив, что Конгресс должен принять законопроект, чтобы предоставить "рычаги влияния" в переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным.

Тьюн поддержал эту позицию, заявив журналистам: "Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия и достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной".

Он сказал, что входит в число десятков сенаторов, которые считают законопроект Грэма "важным инструментом для достижения этой цели", хотя в среду днем он отметил, что законопроект о санкциях быстрее провести через Конгресс, если он будет инициирован Палатой представителей, поскольку он генерирует доход и должен быть сначала рассмотрен этим органом.

