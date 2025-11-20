Трамп приватно сказал лидеру большинства в Сенате «продвигаться» по санкциям против РФ — Грэм

$42.090.00
Эксклюзив
08:56 • 5184 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 6898 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 8538 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 10320 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 17587 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22753 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 16348 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
04:11 • 17869 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 33366 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 46990 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
Популярные новости
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo20 ноября, 00:33 • 16883 просмотра
Не "все пропало", а "мы пройдем этот период": Буданов - о нынешней зиме для Украины20 ноября, 01:02 • 12315 просмотра
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа20 ноября, 03:05 • 11862 просмотра
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны08:01 • 6028 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 10959 просмотра
публикации
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 5200 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 11166 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto07:11 • 17596 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 22762 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 56353 просмотра
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 19426 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 43051 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 41228 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 42550 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 55288 просмотра
Трамп приватно сказал лидеру большинства в Сенате «продвигаться» по санкциям против РФ — Грэм

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

Президент США Дональд Трамп призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед с законопроектом о санкциях против России. Законопроект предусматривает 500-процентную пошлину на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

Трамп приватно сказал лидеру большинства в Сенате «продвигаться» по санкциям против РФ — Грэм
x.com/LindseyGrahamSC

Сенатор США Линдси Грэм, соавтор популярного двухпартийного законопроекта о санкциях против России от Республиканской партии, заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в минувшие выходные призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну продвинуть законопроект", - сказал Грэм, добавив, что Белый дом направил ему заявление "около двух часов назад" о том, что они "одобрили законопроект".

Законопроект Грэма, который теперь поддерживают более 80 сенаторов, позволит президенту США ввести 500-процентную пошлину на импорт из стран, которые покупают российский уран, газ и нефть.

Республиканец из Южной Каролины заявил, что в четверг днем запланирована встреча с членами Палаты представителей и Сената, и "очень важно, чтобы мы не провалили этот вопрос".

"Если вы хотите, чтобы Путин сидел за столом переговоров, успешный план из 28 или 12 пунктов невозможен, если Путин не поверит, что мы продолжим военную поддержку Украины и что мы будем преследовать тех, кто покупает дешевую российскую нефть", - сказал он, объяснив, что Конгресс должен принять законопроект, чтобы предоставить "рычаги влияния" в переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным.

Тьюн поддержал эту позицию, заявив журналистам: "Мы хотим убедиться, что делаем все возможное, чтобы предоставить администрации инструменты, необходимые для содействия и достижения мирного урегулирования между Россией и Украиной".

Он сказал, что входит в число десятков сенаторов, которые считают законопроект Грэма "важным инструментом для достижения этой цели", хотя в среду днем он отметил, что законопроект о санкциях быстрее провести через Конгресс, если он будет инициирован Палатой представителей, поскольку он генерирует доход и должен быть сначала рассмотрен этим органом.

Санкции США против россии: Конгресс при поддержке Трампа будет продвигать двухпартийный законопроект - Грэм18.11.25, 08:48 • 3046 просмотров

Юлия Шрамко

