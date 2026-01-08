Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект о санкциях против России. Документ позволит наказывать страны, которые покупают российскую нефть, финансирующую войну.
Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет поддержке двухпартийного законопроекта о санкциях против России. Об этом в соцсети Х сообщил один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, информирует УНН.
По его словам, после "очень продуктивной встречи" с Трампом он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, "над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими".
Это будет своевременно, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина
Он подчеркнул, что этот законопроект предоставит президенту Трампу огромное влияние против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая "обеспечивает финансирование кровопролития Путина против Украины".
"Я с нетерпением жду сильного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе", - добавил сенатор.
В ноябре CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед с законопроектом о санкциях против России. Законопроект предусматривает 500-процентную пошлину на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.
