$42.560.14
49.800.29
ukenru
23:38 • 240 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 11434 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 17866 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 15329 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 18344 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 22106 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 28904 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 26469 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 27792 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 19818 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.8м/с
90%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США заявили о захвате российского танкера в Атлантике7 января, 14:01 • 4928 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 10629 просмотра
Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства7 января, 15:10 • 7266 просмотра
"Это проверенный путь": глава Европейского совета назвал ключевой шаг к справедливому миру в Украине7 января, 15:28 • 4558 просмотра
Во всех регионах Украины 8 января будут действовать графики отключения света7 января, 16:14 • 3904 просмотра
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 22312 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 27301 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 28899 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 72648 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 110082 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Рустем Умеров
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Париж
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 10697 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 40830 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 60525 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 102860 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 94292 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Дипломатка

Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент США Дональд Трамп поддержал двухпартийный законопроект о санкциях против России. Документ позволит наказывать страны, которые покупают российскую нефть, финансирующую войну.

Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет поддержке двухпартийного законопроекта о санкциях против России. Об этом в соцсети Х сообщил один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, информирует УНН.

Детали

По его словам, после "очень продуктивной встречи" с Трампом он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, "над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими".

Это будет своевременно, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина

- написал Грэм.

Он подчеркнул, что этот законопроект предоставит президенту Трампу огромное влияние против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая "обеспечивает финансирование кровопролития Путина против Украины".

"Я с нетерпением жду сильного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе", - добавил сенатор.

Напомним

В ноябре CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед с законопроектом о санкциях против России. Законопроект предусматривает 500-процентную пошлину на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg17.12.25, 12:33 • 31336 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Линдси Грэм
Бразилия
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты
Украина