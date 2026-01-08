Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет поддержке двухпартийного законопроекта о санкциях против России. Об этом в соцсети Х сообщил один из авторов документа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, информирует УНН.

Детали

По его словам, после "очень продуктивной встречи" с Трампом он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, "над которым я работал месяцами с сенатором Блюменталем и многими другими".

Это будет своевременно, поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных. Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину Путина - написал Грэм.

Он подчеркнул, что этот законопроект предоставит президенту Трампу огромное влияние против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая "обеспечивает финансирование кровопролития Путина против Украины".

"Я с нетерпением жду сильного двухпартийного голосования, надеюсь, уже на следующей неделе", - добавил сенатор.

Напомним

В ноябре CNN сообщало, что президент США Дональд Трамп призвал лидера сенатского большинства Джона Тьюна двигаться вперед с законопроектом о санкциях против России. Законопроект предусматривает 500-процентную пошлину на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

