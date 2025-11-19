Британським військовим заборонили розмовляти в китайських автомобілях: їх можуть прослуховувати

Оборонне відомство Великої Британії закликало своїх працівників утримуватися від обговорення секретної інформації в китайських електромобілях через ризики можливого шпигунства. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Telegraph.

Деталі

Зазначається, що у службових електрокарах Міноборони з’явилися наліпки з попередженнями, які забороняють військовим вести службові бесіди всередині авто, оскільки існують побоювання, що Китай може стежити за розмовами.

Видання повідомляє, що міністерство орендувало сотні електромобілів, намагаючись скоротити викиди та перейти до екологічнішого транспорту. На наліпках, розміщених на панелі приладів, зокрема, вказано: "Не підключайте пристрої Міноборони до автомобіля" та "Уникайте службових розмов у транспортному засобі".

Крім того, відомство вже заборонило паркувати окремі електромобілі з китайськими комплектуючими біля деяких військових об’єктів.

У Міноборони уточнили, що ці обмеження фактично стосуються всіх орендованих цивільних авто, а не лише електрокарів.

За останніми даними, автопарк військового відомства включає приблизно 1400 гібридів і близько 745 електромобілів, серед яких багато моделей MG, вироблених китайською державною компанією зі Шанхая.

Сучасні транспортні засоби — це не просто автомобілі, а комп’ютерні системи з вбудованим спостереженням та датчиками, які можуть надсилати дані виробникам. Кожному було б очевидно, що автомобілі, які використовуватимуть співробітники Міністерства оборони, матимуть потенціал для передачі даних, включаючи будь-які пристрої, підключені до автомобіля, або голосові дані - пояснив колишній офіцер британської військової розвідки полковник Філіп Інграм.

За даними звіту Лабораторії оборонної науки і технологій, таки було виявлено побоювання, що Китай, який домінує на ринку, все ж може ефективно підслуховувати розмови, використовуючи електромобілі.

