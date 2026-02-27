У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів
Київ • УНН
Міністерство юстиції США висунуло звинувачення колишньому інструктору ВПС Джеральду Едді Брауну-молодшому. Його підозрюють у співпраці з китайськими збройними силами та навчанні пілотів армії Китаю.
Правоохоронні органи США заарештували колишнього інструктора Військово-повітряних сил Джеральда Едді Брауна-молодшого за підозрою у співпраці з китайськими збройними силами. Колишній військовий, який мав доступ до надсекретних систем доставки ядерної зброї, нібито надавав оборонні послуги та навчав пілотів армії Китаю, що розцінюється як пряма загроза національній безпеці США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що 65-річний Браун почав переговори щодо контракту на навчання китайських льотчиків у серпні 2023 року. Його контактною особою виступив Су Бінь – громадянин Китаю, який раніше вже відбував покарання у США за кібершпигунство проти корпорації Boeing та інших оборонних підрядників.
У грудні 2023 року колишній американський пілот відвідав КНР, де перебував протягом двох місяців, імовірно передаючи критичні знання про тактику ведення повітряного бою та особливості експлуатації винищувачів п'ятого покоління Lightning II.
Реакція спецслужб та правові наслідки зради
Заступник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський підкреслив, що дії Брауна є грубим порушенням присяги, оскільки він навчав потенційного противника методам боротьби проти власних колег.
Арешт пілота в штаті Індіана став черговим етапом у боротьбі Вашингтона проти спроб Пекіна модернізувати свою авіацію за допомогою викрадених американських секретів.
Наразі затриманому інкримінують надання оборонних послуг іноземній державі без відповідного дозволу та змову з метою підриву обороноздатності країни, що загрожує тривалим терміном ув'язнення.
