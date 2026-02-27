У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 3356 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
19:13 • 10284 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 15528 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 17893 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 18168 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 30134 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 18355 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 84971 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 44398 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 51782 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0м/с
81%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна не потребує настанов ретрансляторів "русскага міра" - Стефанчук відповів на закиди глави парламенту Грузії26 лютого, 15:45 • 5454 перегляди
Посланець путіна прибув до готелю у Женеві, де відбуваються переговори США та України - росЗМІ26 лютого, 16:55 • 4012 перегляди
Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ26 лютого, 18:02 • 9666 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 6646 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ21:04 • 5666 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 30134 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 25550 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 84971 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 71527 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 76084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Давид Арахамія
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Село
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 6756 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 40948 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 51208 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 53831 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 59792 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The Guardian
Дипломатка

У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення колишньому інструктору ВПС Джеральду Едді Брауну-молодшому. Його підозрюють у співпраці з китайськими збройними силами та навчанні пілотів армії Китаю.

У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів

Правоохоронні органи США заарештували колишнього інструктора Військово-повітряних сил Джеральда Едді Брауна-молодшого за підозрою у співпраці з китайськими збройними силами. Колишній військовий, який мав доступ до надсекретних систем доставки ядерної зброї, нібито надавав оборонні послуги та навчав пілотів армії Китаю, що розцінюється як пряма загроза національній безпеці США. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Слідство встановило, що 65-річний Браун почав переговори щодо контракту на навчання китайських льотчиків у серпні 2023 року. Його контактною особою виступив Су Бінь – громадянин Китаю, який раніше вже відбував покарання у США за кібершпигунство проти корпорації Boeing та інших оборонних підрядників.

Британська МІ6 вербуватиме шпигунів у росії через мережу даркнет - ЗМІ19.09.25, 09:41 • 3136 переглядiв

У грудні 2023 року колишній американський пілот відвідав КНР, де перебував протягом двох місяців, імовірно передаючи критичні знання про тактику ведення повітряного бою та особливості експлуатації винищувачів п'ятого покоління Lightning II.

Реакція спецслужб та правові наслідки зради

Заступник директора відділу контррозвідки ФБР Роман Рожавський підкреслив, що дії Брауна є грубим порушенням присяги, оскільки він навчав потенційного противника методам боротьби проти власних колег.

Арешт пілота в штаті Індіана став черговим етапом у боротьбі Вашингтона проти спроб Пекіна модернізувати свою авіацію за допомогою викрадених американських секретів.

Наразі затриманому інкримінують надання оборонних послуг іноземній державі без відповідного дозволу та змову з метою підриву обороноздатності країни, що загрожує тривалим терміном ув'язнення.

Британським військовим заборонили розмовляти в китайських автомобілях: їх можуть прослуховувати19.11.25, 02:13 • 4615 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Кібератака
Ядерна зброя
Техніка
Міністерство юстиції США
Повітряні сили США
Boeing
Федеральне бюро розслідувань
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Reuters
Індіана
Китай
Сполучені Штати Америки