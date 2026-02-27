Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях

$43.210.03
51.020.06
ukenru
10:21 • 32 перегляди
Тарифи за "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 17947 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 34405 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 31600 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 32443 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 28854 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44438 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22162 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106462 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 47110 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
76%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ватикан випустив поштову марку із зображенням знеструмленого київського собору на знак підтримки українцівPhoto27 лютого, 00:34 • 7514 перегляди
У США експілота F-35 звинуватили у підготовці китайських військових пілотів 27 лютого, 00:52 • 4976 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 12508 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 14740 перегляди
Міністр оборони Пакистану оголосив про початок "відкритої війни" з Афганістаном05:00 • 11266 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 44451 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 36531 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 106474 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 80419 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 84337 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 12531 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 14547 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 45625 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 55393 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 57764 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
Фільм
P-3 Orion

Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Сили оборони України у ніч на 27 лютого уразили нафтобазу "Луганська" та склади пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя. Також пошкоджено пункт управління ворожими безпілотниками на Херсонщині.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази та низки інших логістичних об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора. Зафіксовано масштабну пожежу

- повідомили у Генштабі.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

СБС уразили нафтобазу окупантів у Луганську27.02.26, 09:38 • 1250 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна
Маріуполь