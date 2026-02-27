Генштаб підтвердив ураження нафтобази й інших логістичних об'єктів ворога на окупованих територіях
Сили оборони України у ніч на 27 лютого уразили нафтобазу "Луганська" та склади пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя. Також пошкоджено пункт управління ворожими безпілотниками на Херсонщині.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази та низки інших логістичних об’єктів противника на тимчасово окупованих територіях, пише УНН.
У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 27 лютого підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Луганська" на тимчасово окупованій території Луганської області. Об'єкт задіяний у забезпеченні військ російського агресора. Зафіксовано масштабну пожежу
Ступінь завданих збитків уточнюється.
Крім того, українські воїни завдали вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів поблизу Маріуполя, Новоторецького, Коптєвого на тимчасово окупованій території Донецької області, а також по пункту управління ворожими безпілотниками неподалік Райського, що на ТОТ Херсонщини
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
