26 лютого, 22:38 • 15122 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 27444 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 26644 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 27809 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 25392 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 40074 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 21066 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 100693 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 46342 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53611 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
СБС уразили нафтобазу окупантів у Луганську

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Сили оборони України уразили нафтобазу російської армії в тимчасово окупованому Луганську. Це зменшує можливості ворога для маневрів та штурмових дій.

СБС уразили нафтобазу окупантів у Луганську

Сили оборони уразили нафтобазу російської армії в тимчасово окупованому Луганську, повідомили у 1-му окремому Центрі БпС Сил безпілотних систем ЗСУ, пише УНН.

Сьогодні наші оператори відпрацювали по нафтобазі в т.о. Луганську

- повідомили у 1-му окремому Центрі БпС СБС ЗСУ.

Як зазначається, "менше пального – менше можливостей для маневрів, ротацій і підтримки штурмових дій. У сучасній війні логістика – це життєво необхідна система для функціонування армії. Послідовне та систематичне ураження цієї системи створює відчутний результат".

"Це техніка, яка не рухатиметься. Танки не зможуть навести гармати на українські сили. Артилерія не відпрацює по наших підрозділах. Логістичні ланцюги розірвані, плани – зірвані", - наголосили у 1-му окремому Центрі БпС СБС ЗСУ.

"Продовжуємо виснажувати воєнний потенціал ворога. Діємо точно. Рухаємося далі", - наголошується у повідомленні.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойлу" за 1750 км від України12.02.26, 14:08 • 4536 переглядiв

Юлія Шрамко

