СБС уразили нафтобазу окупантів у Луганську
Київ • УНН
Сили оборони України уразили нафтобазу російської армії в тимчасово окупованому Луганську. Це зменшує можливості ворога для маневрів та штурмових дій.
Сили оборони уразили нафтобазу російської армії в тимчасово окупованому Луганську, повідомили у 1-му окремому Центрі БпС Сил безпілотних систем ЗСУ, пише УНН.
Сьогодні наші оператори відпрацювали по нафтобазі в т.о. Луганську
Як зазначається, "менше пального – менше можливостей для маневрів, ротацій і підтримки штурмових дій. У сучасній війні логістика – це життєво необхідна система для функціонування армії. Послідовне та систематичне ураження цієї системи створює відчутний результат".
"Це техніка, яка не рухатиметься. Танки не зможуть навести гармати на українські сили. Артилерія не відпрацює по наших підрозділах. Логістичні ланцюги розірвані, плани – зірвані", - наголосили у 1-му окремому Центрі БпС СБС ЗСУ.
"Продовжуємо виснажувати воєнний потенціал ворога. Діємо точно. Рухаємося далі", - наголошується у повідомленні.
