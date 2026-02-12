Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойла" за 1750 км від України

$43.030.06
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 5164 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
09:49 • 11312 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
09:16 • 20283 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
08:30 • 66194 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 45062 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 56042 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 44339 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 34934 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 29759 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
Публікації
Ексклюзиви
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК
путін підпорядковує росгвардію та мнс начальнику генштабу герасимову - ISW
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генератори
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 65839 перегляди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Микола Тищенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпро (місто)
Харківська область
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручини
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ
Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойла" за 1750 км від України

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Ухтинського НПЗ у республіці Комі, що знаходиться за 1750 км від України. Після атаки виникла пожежа на технологічній ділянці та установці вісбрекінгу.

Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойла" за 1750 км від України

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ухтинського НПЗ зі структури ПАТ "Лукойл" у республіці Комі в рф 1750 кілометрів від України, пише УНН.

12 лютого, у рамках системних заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони нашої держави уразили Ухтинський нафтопереробний завод (м. Ухта, Республіка Комі, рф). Відстань від державного кордону України становить 1750 кілометрів. За попередньою інформацією, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу

- повідомили в Генштабі.

Як зазначається, основна мета установки вісбрекінгу — знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль).

"Підприємство, що входить до структури ПАТ "Лукойл", здійснює переробку нафти з річним обсягом близько 4,2 млн тонн. Основними продуктами є автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут, вакуумний газойль. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - ідеться у повідомленні.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф

Юлія Шрамко

Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Генеральний штаб Збройних сил України
Служба безпеки України
Україна