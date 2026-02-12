Генштаб підтвердив ураження НПЗ "лукойла" за 1750 км від України
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Ухтинського НПЗ у республіці Комі, що знаходиться за 1750 км від України. Після атаки виникла пожежа на технологічній ділянці та установці вісбрекінгу.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Ухтинського НПЗ зі структури ПАТ "Лукойл" у республіці Комі в рф 1750 кілометрів від України, пише УНН.
12 лютого, у рамках системних заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Служби безпеки України та інших складових Сил оборони нашої держави уразили Ухтинський нафтопереробний завод (м. Ухта, Республіка Комі, рф). Відстань від державного кордону України становить 1750 кілометрів. За попередньою інформацією, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу
Як зазначається, основна мета установки вісбрекінгу — знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль).
"Підприємство, що входить до структури ПАТ "Лукойл", здійснює переробку нафти з річним обсягом близько 4,2 млн тонн. Основними продуктами є автомобільний та прямогонний бензини, дизельне пальне, мазут, вакуумний газойль. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - ідеться у повідомленні.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
