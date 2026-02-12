Генштаб подтвердил поражение НПЗ "лукойла" в 1750 км от Украины

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского НПЗ из структуры ПАО "Лукойл" в республике Коми в рф в 1750 километрах от Украины, пишет УНН.

12 февраля, в рамках системных мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны нашего государства поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод (г. Ухта, республика Коми, рф). Расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 километров. По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга