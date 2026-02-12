Генштаб подтвердил поражение НПЗ "лукойла" в 1750 км от Украины
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского НПЗ в республике Коми, находящегося в 1750 км от Украины. После атаки возник пожар на технологическом участке и установке висбрекинга.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Ухтинского НПЗ из структуры ПАО "Лукойл" в республике Коми в рф в 1750 километрах от Украины, пишет УНН.
12 февраля, в рамках системных мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора, подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны нашего государства поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод (г. Ухта, республика Коми, рф). Расстояние от государственной границы Украины составляет 1750 километров. По предварительной информации, после поражения возник пожар на технологическом участке АВТ и установке висбрекинга
Как отмечается, основная цель установки висбрекинга — снизить вязкость сырья для получения товарного мазута и дополнительных легких фракций (бензин, газойль).
"Предприятие, входящее в структуру ПАО "Лукойл", осуществляет переработку нефти с годовым объемом около 4,2 млн тонн. Основными продуктами являются автомобильный и прямогонный бензины, дизельное топливо, мазут, вакуумный газойль. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - говорится в сообщении.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
