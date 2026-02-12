$43.030.06
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
09:16 • 5230 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
08:30 • 26212 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 27189 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 40117 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 32354 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 28965 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 25765 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 43502 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 20089 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Волгоградской области, оборонного предприятия в Тамбовской области и складов боеприпасов. Также поврежден нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" после атаки 11 февраля.

Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Волгоградской области РФ, оборонного предприятия в Тамбовской области РФ и складов боеприпасов оккупантов, а также повреждение в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ, пишет УНН.

В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ

- сообщили в Генштабе.

Этот арсенал, как указано, является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.

Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией

- указали в Генштабе.

Масштабы ущерба уточняются.

Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) поражалось предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем — "Мичуринский завод Прогресс". По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются

- отметили в Генштабе.

Как указано, предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.

"Также, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Терпение и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага", - отмечается в сообщении.

"Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка", - указано в сообщении Генштаба.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

