Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК РФ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Волгоградской области, оборонного предприятия в Тамбовской области и складов боеприпасов. Также поврежден нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский" после атаки 11 февраля.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение арсенала ГРАУ в Волгоградской области РФ, оборонного предприятия в Тамбовской области РФ и складов боеприпасов оккупантов, а также повреждение в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ, пишет УНН.
В рамках системных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины в ночь на 12 февраля в районе н.п. Котлубань (Волгоградская область, РФ) поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ
Этот арсенал, как указано, является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии.
Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией
Масштабы ущерба уточняются.
Кроме того, в н.п. Мичуринск (Тамбовская область, РФ) поражалось предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем — "Мичуринский завод Прогресс". По предварительной информации, на территории завода возник пожар. Результаты и масштаб нанесенного ущерба уточняются
Как указано, предприятие задействовано в обеспечении армии РФ.
"Также, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Терпение и в районе н.п. Розовка, поражены склады боеприпасов врага", - отмечается в сообщении.
"Кроме того, подтверждено, что в результате поражения 11 февраля нефтеперерабатывающего завода "Волгоградский" в Волгоградской области РФ повреждена основная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-1, повреждены элементы АВТ-3 и инфраструктурные объекты на территории. На других объектах, в частности вторичной переработки, снижена нагрузка или произошла остановка", - указано в сообщении Генштаба.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
Военный склад в волгоградской области рф поражен в результате атаки12.02.26, 07:14 • 2770 просмотров