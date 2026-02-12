Военный склад в волгоградской области рф поражен в результате атаки

$43.090.06
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 12972 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 24028 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 18784 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 18871 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 19164 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 27126 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18538 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21631 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36309 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25255 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 7582 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 5080 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 4524 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 12111 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 6174 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 27125 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 24397 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 26323 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36309 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 48548 просмотра
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 12588 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 14883 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 16389 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 18382 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 34319 просмотра
Военный склад в волгоградской области рф поражен в результате атаки

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

В ночь на 12 февраля поселок Котлубань Волгоградской области РФ подвергся атаке. Поражен военный склад, российские власти подтвердили "возгорание" и "угрозу детонации".

Военный склад в волгоградской области рф поражен в результате атаки

В ночь на 12 февраля поселок Котлубань Волгоградской области РФ подвергся атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Указывается, что в результате атаки был поражен военный склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ.

Российские власти подтвердили "возгорание" на объекте минобороны и "угрозу детонации".

Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание. ... В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения прилегающего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы

- написал губернатор региона Андрей Бочаров.

Напомним

В Мичуринске Тамбовской области РФ в ночь на 12 февраля был поражен завод "Прогресс".

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде и склады на оккупированных территориях - Генштаб11.02.26, 15:31

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия