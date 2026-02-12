Военный склад в волгоградской области рф поражен в результате атаки

В ночь на 12 февраля поселок Котлубань Волгоградской области РФ подвергся атаке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Указывается, что в результате атаки был поражен военный склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ.

Российские власти подтвердили "возгорание" на объекте минобороны и "угрозу детонации".

Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание. ... В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения прилегающего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы - написал губернатор региона Андрей Бочаров.

Напомним

В Мичуринске Тамбовской области РФ в ночь на 12 февраля был поражен завод "Прогресс".

ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в волгограде и склады на оккупированных территориях - Генштаб