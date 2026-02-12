Военный склад в волгоградской области рф поражен в результате атаки
Киев • УНН
В ночь на 12 февраля поселок Котлубань Волгоградской области РФ подвергся атаке. Поражен военный склад, российские власти подтвердили "возгорание" и "угрозу детонации".
В ночь на 12 февраля поселок Котлубань Волгоградской области РФ подвергся атаке.
Подробности
Указывается, что в результате атаки был поражен военный склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ.
Российские власти подтвердили "возгорание" на объекте минобороны и "угрозу детонации".
Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают ракетную атаку на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории объекта министерства обороны возле поселка Котлубань произошло возгорание. ... В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения прилегающего населенного пункта Котлубань. Для осуществления эвакуации подготовлены и отправлены автобусы
Напомним
В Мичуринске Тамбовской области РФ в ночь на 12 февраля был поражен завод "Прогресс".
