В мічурінську тамбовської області рф у ніч на 12 лютого було уражено завод "Прогрес". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Також вказується, що ППО рф влучило в місцеве училище.

В мічурінську продовжується декомунізація заводу "Прогрес" - йдеться у дописі до одного з відео.

Довідково

Завод "Прогрес" виробляє гіроскопічні прилади для стабілізації та управління, курсоуказувачі та автопілоти, що забезпечують навігацію та автоматичне управління польотом, а також датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

Продукція використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації. Завод активно співпрацює з оборонною промисловістю.

