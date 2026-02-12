У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК
Київ • УНН
У ніч на 12 лютого в мічурінську тамбовської області рф було уражено завод "Прогрес". Також ППО рф влучило в місцеве училище.
Деталі
Також вказується, що ППО рф влучило в місцеве училище.
В мічурінську продовжується декомунізація заводу "Прогрес"
Довідково
Завод "Прогрес" виробляє гіроскопічні прилади для стабілізації та управління, курсоуказувачі та автопілоти, що забезпечують навігацію та автоматичне управління польотом, а також датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.
Продукція використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації. Завод активно співпрацює з оборонною промисловістю.
