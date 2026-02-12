$43.090.06
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 10157 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 17754 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 15050 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 15285 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 16478 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 24145 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 17676 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21131 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 34617 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24946 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК

Київ • УНН

 • 6 перегляди

У ніч на 12 лютого в мічурінську тамбовської області рф було уражено завод "Прогрес". Також ППО рф влучило в місцеве училище.

У тамбовській області рф уражено підприємство ОПК

В мічурінську тамбовської області рф у ніч на 12 лютого було уражено завод "Прогрес". Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Також вказується, що ППО рф влучило в місцеве училище.

В мічурінську продовжується декомунізація заводу "Прогрес"

- йдеться у дописі до одного з відео.

Довідково

Завод "Прогрес" виробляє гіроскопічні прилади для стабілізації та управління, курсоуказувачі та автопілоти, що забезпечують навігацію та автоматичне управління польотом, а також датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

Продукція використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації. Завод активно співпрацює з оборонною промисловістю.

Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях13.01.26, 10:22 • 40144 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії